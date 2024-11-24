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Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье

Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье - РИА Новости, 24.11.2024

Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье

В Тверской области за сутки восстановлено электроснабжение у 12 тысяч потребителей, работы продолжаются, сообщил губернатор Игорь Руденя. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:24

2024-11-24T16:24

2024-11-24T20:48

тверская область

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

тверская область

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Тверской области за сутки восстановлено электроснабжение у 12 тысяч потребителей, работы продолжаются, сообщил губернатор Игорь Руденя."Задействованы более 400 энергетиков, более 200 сотрудников регионального МЧС, специалисты "Газпром Газораспределения региона", Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств и лесопользователи, которые помогают "Россетям" в восстановлении электроснабжения. Работает свыше 360 единиц техники", - сообщает пресс-служба регионального правительства.Контролирует обстановку оперативный штаб под председательством главы региона.В настоящее время восстановлено электроснабжение в областном центре, ряде населенных пунктов Селижаровского, Кувшиновского, Кашинского, Ржевского, Зубцовского округов. Продолжаются работы в Калининском, Ржевском, Зубцовском, Рамешковском, Максатихинском, Старицком, Осташковском и других округах, где отмечалось наибольшее число отключений.По заявлению Рудени, перед штабом стоит задача в течение суток максимально восстановить электричество основной части потребителей.Губернатор подчеркнул, что работы идут и будут продолжены в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения региона. Особое внимание уделяется работе социальных учреждений.Все сопутствующие оперативные службы работают в штатном режиме.

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область