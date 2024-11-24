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Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье - РИА Новости, 24.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:24 24.11.2024 (обновлено: 20:48 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/tverskaya-1985449567.html
Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье
Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье - РИА Новости, 24.11.2024
Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье
В Тверской области за сутки восстановлено электроснабжение у 12 тысяч потребителей, работы продолжаются, сообщил губернатор Игорь Руденя. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:24
2024-11-24T20:48
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
тверская область
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Тверской области за сутки восстановлено электроснабжение у 12 тысяч потребителей, работы продолжаются, сообщил губернатор Игорь Руденя."Задействованы более 400 энергетиков, более 200 сотрудников регионального МЧС, специалисты "Газпром Газораспределения региона", Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств и лесопользователи, которые помогают "Россетям" в восстановлении электроснабжения. Работает свыше 360 единиц техники", - сообщает пресс-служба регионального правительства.Контролирует обстановку оперативный штаб под председательством главы региона.В настоящее время восстановлено электроснабжение в областном центре, ряде населенных пунктов Селижаровского, Кувшиновского, Кашинского, Ржевского, Зубцовского округов. Продолжаются работы в Калининском, Ржевском, Зубцовском, Рамешковском, Максатихинском, Старицком, Осташковском и других округах, где отмечалось наибольшее число отключений.По заявлению Рудени, перед штабом стоит задача в течение суток максимально восстановить электричество основной части потребителей.Губернатор подчеркнул, что работы идут и будут продолжены в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения региона. Особое внимание уделяется работе социальных учреждений.Все сопутствующие оперативные службы работают в штатном режиме.
тверская область
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Тверская область
Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье

Руденя: работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиВосстановление электроснабжения в Тверской области
Восстановление электроснабжения в Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
Восстановление электроснабжения в Тверской области
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Тверской области за сутки восстановлено электроснабжение у 12 тысяч потребителей, работы продолжаются, сообщил губернатор Игорь Руденя.
"Задействованы более 400 энергетиков, более 200 сотрудников регионального МЧС, специалисты "Газпром Газораспределения региона", Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств и лесопользователи, которые помогают "Россетям" в восстановлении электроснабжения. Работает свыше 360 единиц техники", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Контролирует обстановку оперативный штаб под председательством главы региона.
В настоящее время восстановлено электроснабжение в областном центре, ряде населенных пунктов Селижаровского, Кувшиновского, Кашинского, Ржевского, Зубцовского округов. Продолжаются работы в Калининском, Ржевском, Зубцовском, Рамешковском, Максатихинском, Старицком, Осташковском и других округах, где отмечалось наибольшее число отключений.
По заявлению Рудени, перед штабом стоит задача в течение суток максимально восстановить электричество основной части потребителей.
Губернатор подчеркнул, что работы идут и будут продолжены в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения региона. Особое внимание уделяется работе социальных учреждений.
Все сопутствующие оперативные службы работают в штатном режиме.
 
Тверская областьИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Тверская область
 
 
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