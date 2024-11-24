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В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.11.2024
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09:09 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/turtsija-1985416248.html
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.11.2024
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие
Не менее 30 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в турецкой провинции Афьйонкарахисар после ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и фуры, все... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:09
2024-11-24T09:09
авто
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Не менее 30 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в турецкой провинции Афьйонкарахисар после ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и фуры, все раненые госпитализированы, сообщает газета Hürriyet. "Следовавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере, пострадали 30 пассажиров автобуса", - сообщила газета. Раненые госпитализированы в больницы провинции.
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анкара (провинция)
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авто, анкара (провинция)
Авто, Анкара (провинция)
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие

Hürriyet: в провинции Афьйонкарахисар в ДТП с автобусом пострадали 30 человек

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Не менее 30 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в турецкой провинции Афьйонкарахисар после ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и фуры, все раненые госпитализированы, сообщает газета Hürriyet.
"Следовавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере, пострадали 30 пассажиров автобуса", - сообщила газета.
Раненые госпитализированы в больницы провинции.
На месте ДТП с автобусом в турецкой провинции Аксарай - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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