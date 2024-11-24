https://ria.ru/20241124/turtsija-1985416248.html
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.11.2024
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие
Не менее 30 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в турецкой провинции Афьйонкарахисар после ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и фуры, все... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:09
2024-11-24T09:09
2024-11-24T09:09
авто
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Не менее 30 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в турецкой провинции Афьйонкарахисар после ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и фуры, все раненые госпитализированы, сообщает газета Hürriyet. "Следовавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере, пострадали 30 пассажиров автобуса", - сообщила газета. Раненые госпитализированы в больницы провинции.
https://ria.ru/20241018/avtobus-1978648095.html
анкара (провинция)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, анкара (провинция)
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие
Hürriyet: в провинции Афьйонкарахисар в ДТП с автобусом пострадали 30 человек