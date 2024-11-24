https://ria.ru/20241124/turtsija-1985416248.html

В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие

В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.11.2024

В Турции автобус столкнулся с фурой и легковушкой, есть пострадавшие

Не менее 30 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в турецкой провинции Афьйонкарахисар после ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и фуры, все... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:09

2024-11-24T09:09

2024-11-24T09:09

авто

анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Не менее 30 пассажиров междугороднего автобуса пострадали в турецкой провинции Афьйонкарахисар после ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и фуры, все раненые госпитализированы, сообщает газета Hürriyet. "Следовавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере, пострадали 30 пассажиров автобуса", - сообщила газета. Раненые госпитализированы в больницы провинции.

https://ria.ru/20241018/avtobus-1978648095.html

анкара (провинция)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, анкара (провинция)