https://ria.ru/20241124/tseremoniya-1985476719.html

В Москве завершили Всероссийский слет студенческих отрядов

В Москве завершили Всероссийский слет студенческих отрядов - РИА Новости, 24.11.2024

В Москве завершили Всероссийский слет студенческих отрядов

Церемония закрытия Всероссийского слета студенческих отрядов прошла в воскресенье в Москве на площадке ВТБ-Арены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T21:51

2024-11-24T21:51

2024-11-24T21:51

общество

россия

москва

артем метелев (депутат)

сергей когогин

госдума рф

камаз (завод)

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Церемония закрытия Всероссийского слета студенческих отрядов прошла в воскресенье в Москве на площадке ВТБ-Арены, передает корреспондент РИА Новости. "Мы очень долго с вами готовились к тому, чтобы сделать историческое событие, чтобы сделать самый крупный, самый масштабный слет за всю историю движения студенческих отрядов. Ведь мы как команда переживали, волновались, думали о том, всё ли получится или нет. Когда наступило 22 число, мы поняли, что ракета полетела", - выступил на закрытии с торжественной речью председатель правления РСО Михаил Киселев. Он подчеркнул, что в организации слета участвовали 1352 человека: работодатели, а также партнеры и друзья движения. "Сегодня День матери. И я должен сказать: "Мама, спасибо за жизнь. Спасибо, что я эту жизнь связал с Российскими студенческими отрядами", - добавил Киселев. В ходе своего выступления важность РСО отметил и председатель комитета Госдума по молодежной политике, председатель ассоциации "Добро.рф" Артем Метелев. "Что в Советском Союзе, что сейчас миллионы людей находят смыслы, участвуя в проектах РСО… И очень здорово наблюдать, как с каждым годом вы, движение Российских студенческих отрядов, становитесь больше, становитесь лучше, становитесь профессиональнее. И сегодня не только влияете на умы молодежи, на их жизнь в прямом смысле слова, но и влияете на государственную политику. Вы знаете, что у вас есть друзья и в Комитете Государственной Думы, и в Росмолодежи, и во многих других партнерских организациях", - сказал Метелев. Поздравила с юбилеем РСО и заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. "Дорогие друзья, 20, 65 - четыре цифры, а в них столько историй, столько смыслов и столько всего сделано. Спасибо вам за то, что что вы всегда рядом. Российские студенческие отряды - это школа жизни, это передача ценностей, традиций... Именно вы сохраняете и являетесь фундаментом культурного кода нашей страны. Пусть у вас всё получается", - сказала Петрова. Замминистра также поблагодарила участников РСО за неравнодушие и за готовность всегда быть рядом в трудные минуты. Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин также поздравил студотряды с праздником и пожелал им ставить перед собой невероятные цели. "У нас на "КАМАЗе" в этом году тоже дата - 55 лет со дня строительства. И ваши родители, ваши деды строили "КАМАЗ", будучи в студенческих отрядах. Это молодежная комсомольская ударная стройка. Сегодня сегодняшняя молодежь работала летом на "КАМАЗе" и сейчас продолжает работать. С их участием 6 тысяч "КАМАЗов" сошло с конвейера и поехали в разные направления нашей страны и в другие страны", - отметил Когогин. В ходе торжественного мероприятия студенческие отряды из ряда регионов РФ признали лучшими в разных номинациях и вручили призы. Ведущими закрытия слета стали блогер Карина Кросс и менеджер проектов VK Павел Руднев. В 2024 году Российские студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране было запланировано проведение более сотни мероприятий с участием свыше 1 миллиона человек. Завершился год Всероссийским слетом, который прошел Москве и собрал более 12,5 тысячи участников движения. Торжественное открытие слета состоялось в пятницу в Государственном Кремлевском Дворце, а закрытие - в воскресенье на территории ВТБ-Арены.

https://ria.ru/20241122/kiselev-1985055935.html

https://realty.ria.ru/20241122/otrjady-1985224214.html

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общество, россия, москва, артем метелев (депутат), сергей когогин, госдума рф, камаз (завод), государственный кремлевский дворец