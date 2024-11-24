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Меркель назвала отличительную черту Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
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11:41 24.11.2024 (обновлено: 14:14 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/trump-1985426793.html
Меркель назвала отличительную черту Трампа
Меркель назвала отличительную черту Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
Меркель назвала отличительную черту Трампа
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп мыслит категориями победителей и... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:41
2024-11-24T14:14
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп мыслит категориями победителей и проигравших. &quot;Проблема в том, что он не верит во взаимовыгодность, когда в ситуации все выигрывают, а мыслит категориями победителей и проигравших&quot;, — сказала она.Бывший канцлер также выразила мнение, что мир на Украине не может быть достигнут только военными средствами и что для урегулирования нужны переговоры.Меркель была федеральным канцлером Германии с 2005 по 2021 год, а с 2000 по 2018-й возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС).
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германия, сша, украина, ангела меркель, дональд трамп, хдс/хсс, выборы президента сша — 2024
Германия, США, Украина, Ангела Меркель, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Выборы президента США — 2024
Меркель назвала отличительную черту Трампа

Меркель: Трамп мыслит категориями победителей и проигравших

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Ангела Меркель
Дональд Трамп и Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Дональд Трамп и Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп мыслит категориями победителей и проигравших.
«

"Проблема в том, что он не верит во взаимовыгодность, когда в ситуации все выигрывают, а мыслит категориями победителей и проигравших", — сказала она.

Бывший канцлер также выразила мнение, что мир на Украине не может быть достигнут только военными средствами и что для урегулирования нужны переговоры.
Меркель была федеральным канцлером Германии с 2005 по 2021 год, а с 2000 по 2018-й возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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