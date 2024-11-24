https://ria.ru/20241124/trump-1985426793.html

Меркель назвала отличительную черту Трампа

Меркель назвала отличительную черту Трампа - РИА Новости, 24.11.2024

Меркель назвала отличительную черту Трампа

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп мыслит категориями победителей и... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:41

2024-11-24T11:41

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп мыслит категориями победителей и проигравших. "Проблема в том, что он не верит во взаимовыгодность, когда в ситуации все выигрывают, а мыслит категориями победителей и проигравших", — сказала она.Бывший канцлер также выразила мнение, что мир на Украине не может быть достигнут только военными средствами и что для урегулирования нужны переговоры.Меркель была федеральным канцлером Германии с 2005 по 2021 год, а с 2000 по 2018-й возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС).

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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Ольга Фомченкова

германия, сша, украина, ангела меркель, дональд трамп, хдс/хсс, выборы президента сша — 2024