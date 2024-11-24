https://ria.ru/20241124/trump-1985426793.html
Меркель назвала отличительную черту Трампа
Меркель назвала отличительную черту Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
Меркель назвала отличительную черту Трампа
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп мыслит категориями победителей и... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:41
2024-11-24T11:41
2024-11-24T14:14
германия
сша
украина
ангела меркель
дональд трамп
хдс/хсс
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575030649_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_0d153d143f7eaf633f758e96d1f087c0.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп мыслит категориями победителей и проигравших. "Проблема в том, что он не верит во взаимовыгодность, когда в ситуации все выигрывают, а мыслит категориями победителей и проигравших", — сказала она.Бывший канцлер также выразила мнение, что мир на Украине не может быть достигнут только военными средствами и что для урегулирования нужны переговоры.Меркель была федеральным канцлером Германии с 2005 по 2021 год, а с 2000 по 2018-й возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС).
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
германия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575030649_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_e8014f036d336e45ce161764dbd63933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, сша, украина, ангела меркель, дональд трамп, хдс/хсс, выборы президента сша — 2024
Германия, США, Украина, Ангела Меркель, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Выборы президента США — 2024
Меркель назвала отличительную черту Трампа
Меркель: Трамп мыслит категориями победителей и проигравших