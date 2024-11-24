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В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 24.11.2024

В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде центральных районов Израиля, включая Тель-Авив и его восточные пригороды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:09

2024-11-24T14:09

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде центральных районов Израиля, включая Тель-Авив и его восточные пригороды, передает корреспондент РИА Новости. В небе над районом Тель-Авивской агломерации были слышны несколько взрывов, предположительно, от работы системы ПВО. Сигнал тревоги был также активирован вблизи аэропорта имени Бен-Гуриона. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с запуском ракет со стороны Ливана.

https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль