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В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 24.11.2024
В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде центральных районов Израиля, включая Тель-Авив и его восточные пригороды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:09
2024-11-24T14:09
2024-11-24T14:09
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде центральных районов Израиля, включая Тель-Авив и его восточные пригороды, передает корреспондент РИА Новости. В небе над районом Тель-Авивской агломерации были слышны несколько взрывов, предположительно, от работы системы ПВО. Сигнал тревоги был также активирован вблизи аэропорта имени Бен-Гуриона. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сигнал тревоги был активирован в связи с запуском ракет со стороны Ливана.
https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля, включая Тель-Авив, прозвучали сирены воздушной тревоги