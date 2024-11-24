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Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 24.11.2024 (обновлено: 00:11 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/stskk-1985400614.html
Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.11.2024
Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив шесть боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:09
2024-11-24T00:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив шесть боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено шесть боеприпасов. По данным представительства, сведения о пострадавших среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20241123/kiev-1985387206.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ выпустили шесть боеприпасов по территории ДНР за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив шесть боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что всего было выпущено шесть боеприпасов.
По данным представительства, сведения о пострадавших среди мирных жителей не поступали.
В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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