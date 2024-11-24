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Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.11.2024
Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив шесть боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:09
2024-11-24T00:09
2024-11-24T00:11
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив шесть боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено шесть боеприпасов. По данным представительства, сведения о пострадавших среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20241123/kiev-1985387206.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ выпустили шесть боеприпасов по территории ДНР за сутки