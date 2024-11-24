https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985460688.html

Спецоперация, 24 ноября: ВС России вошли в Белогорье Запорожской области

Спецоперация, 24 ноября: ВС России вошли в Белогорье Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2024

Спецоперация, 24 ноября: ВС России вошли в Белогорье Запорожской области

Российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сейчас там идут бои, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:22

2024-11-24T18:22

2024-11-24T19:07

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сейчас там идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Украинские войска потеряли за сутки до 1545 военнослужащих на разных направлениях, говорится в сводке Минобороны. Из нее также следует:Кроме того, по данным Рогова, российская авиация нанесла мощный авиаудар по скоплению украинских войск в районе села Темировка Запорожской области, в результате противник вынужден срочно бежать с позиций в том районе. При этом, добавил он, ВСУ, использовав ракету Storm Shadow для атаки на морской торговый порт Бердянска в Запорожской области, попали в пустые бочки из-под топлива."Орешник" это предотвратитПрименение ракеты "Орешник" по Украине — это не эскалация конфликта, а ответ на эскалацию, спровоцированную Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Были применены западные ракеты с участием западных военных. Сами украинцы этого сделать не могут. И (президент России Владимир - ред.) Путин сказал, что, к сожалению, в Курской области погибли наши военные. И, соответственно, любые действия, которые последовали, вы знаете, они не являются эскалацией, они являются ответным шагом на эскалацию, которая была спровоцирована западниками", — заявил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.Кроме того, Песков сказал, что заявления о возможности получения грязной бомбы Киевом стали уже не простой "игрой с огнем", а чем-то большим."Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее", — добавил он.Комментируя звучащие в США призывы вернуть Украине ядерное оружие, Песков напомнил, что говорили по этому поводу в Киеве. "Вы слышали, были даже такие неловкие заявления из Киева о том, что, дескать, они могут быстро создать какое-то грязное ядерное оружие примитивное. Понимая угрозу только таких заявлений, они поспешили буквально через несколько часов самым решительным образом сами же это опровергнуть", — отметил представитель Кремля. Зеленский испугалсяГлава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский напуган перспективой потери западных союзников, поэтому начал торговаться.Ранее сообщалось, что глава киевского режима потребовал от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией, надеясь получить их в январе 2025 года. При этом Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи от Запада.По мнению Константинова, глава киевского режима неспособен на прекращение украинского конфликта и заключение стабильного мира."А корявый мир нам не нужен. Нам нужна стабильность на наших границах. А стабильность и Зеленский несовместимы", — добавил спикер крымского парламента.Откройте глаза Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинцев открыть глаза на истинную причину конфликта на Украине и понять, что настоящий враг — это американские госкорпорации и их киевские ставленники.По словам депутата, теперь украинцев заставляют под мнимым предлогом защиты своей страны идти на фронт и умирать за интересы американских госкорпораций."Жители Украины оказались в заложниках террористической клики, удерживающей власть в стране. Им пора понять, кто для них настоящий враг, а кто - мнимый. И наконец развернуть так щедро и совсем не бесплатно передаваемое им оружие против западного агрессора и его продажных киевских ставленников", — сказал Шеремет.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html

https://ria.ru/20241124/putin-1985447580.html

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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