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Бойцы "Востока" отбили одну контратаку ВСУ за сутки
Бойцы "Востока" отбили одну контратаку ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.11.2024
Бойцы "Востока" отбили одну контратаку ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, БТР М113 и две гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:42
2024-11-24T12:42
2024-11-24T12:43
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, БТР М113 и две гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 47-й артиллерийской бригады, 101-й, 113-й, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145-ти военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, противник потерял бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Востока" отбили одну контратаку ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 145 боевиков, БТР и две М777 в зоне действий "Востока"