https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985430764.html

Бойцы "Востока" отбили одну контратаку ВСУ за сутки

Бойцы "Востока" отбили одну контратаку ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.11.2024

Бойцы "Востока" отбили одну контратаку ВСУ за сутки

Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, БТР М113 и две гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:42

2024-11-24T12:42

2024-11-24T12:43

специальная военная операция на украине

сша

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих, БТР М113 и две гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 47-й артиллерийской бригады, 101-й, 113-й, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145-ти военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, противник потерял бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сша, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф