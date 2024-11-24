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ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 24.11.2024 (обновлено: 12:43 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985430427.html
ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении
ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 24.11.2024
ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении
Силы российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении за сутки отбили контратаку двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 50 военных, сообщило в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:36
2024-11-24T12:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении за сутки отбили контратаку двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 50 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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россия, украина, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении за сутки отбили контратаку двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 50 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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