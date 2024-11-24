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Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.11.2024
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Группировка войск "Центр" за сутки отразила десять атак украинской армии, а также нанесла поражение формированию штурмового батальона "Шквал", говорится в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:27
2024-11-24T12:27
2024-11-24T15:45
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Центр" за сутки отразила десять атак украинской армии, а также нанесла поражение формированию штурмового батальона "Шквал", говорится в сообщении Минобороны. "Отражены десять контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", — заявили в ведомстве. Кроме того, бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и поразили формирования 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона "Шквал" ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы в ДНР.Всего за сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
ВС РФ поразили штурмовой батальон "Шквал" ВСУ в ДНР
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Группировка войск "Центр" за сутки отразила десять атак украинской армии, а также нанесла поражение формированию штурмового батальона "Шквал", говорится в сообщении
Минобороны.
"Отражены десять контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", — заявили в ведомстве.
Кроме того, бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и поразили формирования 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона "Шквал" ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы в ДНР.
Всего за сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
- до 380 солдат;
- боевую бронированную машину MaxxPro производства США;
- два автомобиля;
- 152-мм орудие Д-20;
- 152-мм гаубицу "Мста-Б";
- две 122-мм гаубицы Д-30;
- 122-мм САУ "Гвоздика".