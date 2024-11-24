https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985429627.html

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.11.2024

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Группировка войск "Центр" за сутки отразила десять атак украинской армии, а также нанесла поражение формированию штурмового батальона "Шквал", говорится в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:27

2024-11-24T12:27

2024-11-24T15:45

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безопасность

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украина

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сша

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Центр" за сутки отразила десять атак украинской армии, а также нанесла поражение формированию штурмового батальона "Шквал", говорится в сообщении Минобороны. "Отражены десять контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", — заявили в ведомстве. Кроме того, бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и поразили формирования 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона "Шквал" ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы в ДНР.Всего за сутки ВСУ потеряли на этом направлении:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша