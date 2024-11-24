https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985429529.html

ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 24.11.2024

ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"

Украинские войска потеряли в зоне действия "Южной" группировки войск до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:24

2024-11-24T12:24

2024-11-24T12:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

часов яр

курахово

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 ноя- РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Южной" группировки войск до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр

курахово

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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