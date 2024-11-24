Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 24.11.2024 (обновлено: 12:33 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985429529.html
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 24.11.2024
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
Украинские войска потеряли в зоне действия "Южной" группировки войск до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:24
2024-11-24T12:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
часов яр
курахово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978389168_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_0548f9ce64865ca0b2703b1e36d99dd1.jpg
МОСКВА, 24 ноя- РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Южной" группировки войск до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
часов яр
курахово
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978389168_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_87bb48255e7cdd86a6188e1c01966f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр, Курахово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"

МО РФ: Киев потерял в зоне "Юга" до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя- РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Южной" группировки войск до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧасов ЯрКураховоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала