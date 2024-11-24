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ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 24.11.2024
ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
Украинские войска потеряли в зоне действия "Южной" группировки войск до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:24
2024-11-24T12:24
2024-11-24T12:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
часов яр
курахово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 ноя- РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Южной" группировки войск до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
МО РФ: Киев потерял в зоне "Юга" до 500 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие L-119