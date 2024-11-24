https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985429318.html

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.11.2024

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 440... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:23

2024-11-24T12:23

2024-11-24T12:28

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вооруженные силы украины

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харьковская область

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 60-й, 63-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Зеленый Гай, Загрызово, Купянск Харьковской области, Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность, вооруженные силы рф