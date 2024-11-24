https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985429318.html
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.11.2024
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 440... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:23
2024-11-24T12:23
2024-11-24T12:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_d3eed9aea22e973e43e5520ec6a7965d.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 60-й, 63-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Зеленый Гай, Загрызово, Купянск Харьковской области, Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_84ce05977bf9adaf5b418502636b0964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: Киев потерял до 440 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад"