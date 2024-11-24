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Россия и Белоруссия продлили соглашение в сфере экспорта нефти и топлива - РИА Новости, 24.11.2024
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00:58 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/soglashenie-1985402036.html
Россия и Белоруссия продлили соглашение в сфере экспорта нефти и топлива
Россия и Белоруссия продлили соглашение в сфере экспорта нефти и топлива - РИА Новости, 24.11.2024
Россия и Белоруссия продлили соглашение в сфере экспорта нефти и топлива
Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:58
2024-11-24T00:58
экономика
белоруссия
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
нефть
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов на два года - до конца 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования. "Одобрить подготовленный Минэнерго России согласованный МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменений в соглашение", - следует из документа. Соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов было заключено 12 января 2007 года. Так, соглашение сроком действия по 31 декабря 2024 года продлевается до 31 декабря 2026 года. Затем "его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения". Протокол вступит в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
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экономика, белоруссия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), нефть
Экономика, Белоруссия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Нефть
Россия и Белоруссия продлили соглашение в сфере экспорта нефти и топлива

РФ и РБ на два года продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти и топлива

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов на два года - до конца 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования.
"Одобрить подготовленный Минэнерго России согласованный МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект протокола о внесении изменений в соглашение", - следует из документа.
Соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов было заключено 12 января 2007 года.
Так, соглашение сроком действия по 31 декабря 2024 года продлевается до 31 декабря 2026 года. Затем "его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".
Протокол вступит в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Нефть
 
 
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