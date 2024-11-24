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При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал - РИА Новости, 24.11.2024
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22:57 24.11.2024 (обновлено: 23:08 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/samolet-1985481418.html
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал - РИА Новости, 24.11.2024
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал
Пострадавших в результате пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут" в турецкой Анталье нет, сообщил заместитель губернатора провинции Суат... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:57
2024-11-24T23:08
сочи
анталья (провинция)
турция
в мире
россия
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут" в турецкой Анталье нет, сообщил заместитель губернатора провинции Суат Сейитоглу агентству DHA.Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR."Пожар был быстро потушен наземными службами аэропорта. К счастью, никто не пострадал в результате пожара, все 79 пассажиров были эвакуированы", - сообщил Сейитоглу.По данным агентства, аэропорт после небольшого перерыва возобновил работу в обычном режиме. Самолет "Азимута" отогнали с ВПП после тушения огня.
https://ria.ru/20241124/samolet-1985481855.html
сочи
анталья (провинция)
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сочи, анталья (провинция), турция, в мире, россия, происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Сочи, Анталья (провинция), Турция, В мире, Россия, Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал

Замгубернатора Антальи: пассажиров горевшего самолета из Сочи эвакуировали

© AP Photo / Shakh AivazovПассажирский самолет авиакомпании "Азимут"
Пассажирский самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут" в турецкой Анталье нет, сообщил заместитель губернатора провинции Суат Сейитоглу агентству DHA.
Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR.
"Пожар был быстро потушен наземными службами аэропорта. К счастью, никто не пострадал в результате пожара, все 79 пассажиров были эвакуированы", - сообщил Сейитоглу.
По данным агентства, аэропорт после небольшого перерыва возобновил работу в обычном режиме. Самолет "Азимута" отогнали с ВПП после тушения огня.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб
Вчера, 23:01
 
СочиАнталья (провинция)ТурцияВ миреРоссияПроисшествияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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