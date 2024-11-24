https://ria.ru/20241124/samolet-1985481418.html
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал - РИА Новости, 24.11.2024
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал
Пострадавших в результате пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут" в турецкой Анталье нет, сообщил заместитель губернатора провинции Суат... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:57
2024-11-24T22:57
2024-11-24T23:08
сочи
анталья (провинция)
турция
в мире
россия
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873033086_0:211:3070:1938_1920x0_80_0_0_8afa318542917b23daf537bca98c8195.jpg
СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут" в турецкой Анталье нет, сообщил заместитель губернатора провинции Суат Сейитоглу агентству DHA.Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR."Пожар был быстро потушен наземными службами аэропорта. К счастью, никто не пострадал в результате пожара, все 79 пассажиров были эвакуированы", - сообщил Сейитоглу.По данным агентства, аэропорт после небольшого перерыва возобновил работу в обычном режиме. Самолет "Азимута" отогнали с ВПП после тушения огня.
https://ria.ru/20241124/samolet-1985481855.html
сочи
анталья (провинция)
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873033086_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_bd2b1770dd38f8ef26076e15a96d1d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, анталья (провинция), турция, в мире, россия, происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Сочи, Анталья (провинция), Турция, В мире, Россия, Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал
Замгубернатора Антальи: пассажиров горевшего самолета из Сочи эвакуировали