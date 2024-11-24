https://ria.ru/20241124/samolet-1985481418.html

При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал

При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал - РИА Новости, 24.11.2024

При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал

Пострадавших в результате пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут" в турецкой Анталье нет, сообщил заместитель губернатора провинции Суат... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:57

2024-11-24T22:57

2024-11-24T23:08

сочи

анталья (провинция)

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происшествия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут" в турецкой Анталье нет, сообщил заместитель губернатора провинции Суат Сейитоглу агентству DHA.Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR."Пожар был быстро потушен наземными службами аэропорта. К счастью, никто не пострадал в результате пожара, все 79 пассажиров были эвакуированы", - сообщил Сейитоглу.По данным агентства, аэропорт после небольшого перерыва возобновил работу в обычном режиме. Самолет "Азимута" отогнали с ВПП после тушения огня.

https://ria.ru/20241124/samolet-1985481855.html

сочи

анталья (провинция)

турция

россия

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