https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985477748.html

В Румынии завершились выборы президента

В Румынии завершились выборы президента - РИА Новости, 24.11.2024

В Румынии завершились выборы президента

Выборы президента Румынии завершились, закрыты все избирательные участки внутри страны. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:08

2024-11-24T22:08

2024-11-24T22:08

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Выборы президента Румынии завершились, закрыты все избирательные участки внутри страны. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. Избирательные участки внутри страны закрылись в 21:00 (22:00 мск). Ранее в МВД Румынии заявили, что в течение дня не было зарегистрировано серьезных нарушений избирательного процесса. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявят того, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985422974.html

https://ria.ru/20241124/urugvaj-1985438476.html

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в мире, румыния, нато