https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985468858.html
Румынская полиция получила более 200 сообщений о нарушениях в день выборов
Румынская полиция получила более 200 сообщений о нарушениях в день выборов - РИА Новости, 24.11.2024
Румынская полиция получила более 200 сообщений о нарушениях в день выборов
Полиция Румынии получила более 200 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса в день выборов президента с момента открытия участков, заведено 25... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:05
2024-11-24T20:05
2024-11-24T20:05
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция Румынии получила более 200 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса в день выборов президента с момента открытия участков, заведено 25 уголовных дел, заявила глава пресс-службы румынского МВД Моника Дажбог. В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. "Полиция зафиксировала 208 возможных избирательных инцидентов с начала голосования, из них 107 подтверждены, 42 проверяются и 59 не подтвердились. Составлено 80 протоколов, выписано 56 предупреждений и 24 штрафа на сумму в 38,9 тысячи леев (8,2 тысячи долларов - ред.)", - заявила на брифинге Дажбог. По ее словам, за обеспечение безопасности во время выборов отвечают 45 тысяч сотрудников министерства. Из них около 20,5 тысячи отвечают за охрану избирательных участков. К 19:00 мск в выборах приняли участие 47,22% избирателей. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск)
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985457368.html
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в мире, румыния
Румынская полиция получила более 200 сообщений о нарушениях в день выборов
Полиция Румынии получила более 200 сообщений о нарушениях на выборах президента
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция Румынии получила более 200 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса в день выборов президента с момента открытия участков, заведено 25 уголовных дел, заявила глава пресс-службы румынского МВД Моника Дажбог.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
"Полиция зафиксировала 208 возможных избирательных инцидентов с начала голосования, из них 107 подтверждены, 42 проверяются и 59 не подтвердились. Составлено 80 протоколов, выписано 56 предупреждений и 24 штрафа на сумму в 38,9 тысячи леев (8,2 тысячи долларов - ред.)", - заявила на брифинге Дажбог.
По ее словам, за обеспечение безопасности во время выборов отвечают 45 тысяч сотрудников министерства. Из них около 20,5 тысячи отвечают за охрану избирательных участков.
К 19:00 мск в выборах приняли участие 47,22% избирателей.
На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО
, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск)