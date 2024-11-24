https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985457368.html
В Румынии рассказали о явке на выборах президента
В Румынии рассказали о явке на выборах президента - РИА Новости, 24.11.2024
В Румынии рассказали о явке на выборах президента
Граждане Румынии на выборах президента страны голосуют активнее, чем пять лет назад, к 17.00 мск в выборах приняли участие 36,76% избирателей. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:28
2024-11-24T17:28
2024-11-24T17:28
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КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Граждане Румынии на выборах президента страны голосуют активнее, чем пять лет назад, к 17.00 мск в выборах приняли участие 36,76% избирателей. В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. По данным центрального избирательного бюро Румынии, к 17.00 в выборах президента приняли участие 36,76% избирателей. В 2019 году явка к этому часу составила 33,44%. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск)
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, европа
В Румынии рассказали о явке на выборах президента
В Румынии на выборах президента проголосовали 36,76% избирателей
КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Граждане Румынии на выборах президента страны голосуют активнее, чем пять лет назад, к 17.00 мск в выборах приняли участие 36,76% избирателей.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
По данным центрального избирательного бюро Румынии, к 17.00 в выборах президента приняли участие 36,76% избирателей. В 2019 году явка к этому часу составила 33,44%.
На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск)