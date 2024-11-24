https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985422974.html

В Румынии поступило более 300 сообщений о нарушениях на выборах

В Румынии поступило более 300 сообщений о нарушениях на выборах - РИА Новости, 24.11.2024

В Румынии поступило более 300 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция Румынии получила более 300 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса в день выборов президента, заведено три уголовных дела, выписано 43... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:03

2024-11-24T11:03

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция Румынии получила более 300 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса в день выборов президента, заведено три уголовных дела, выписано 43 штрафа, выдано 110 предупреждений, заявила глава пресс-службы МВД Моника Дажбог. В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. "За ночь поступило 306 уведомлений о возможных избирательных инцидентах, из которых 33 не подтвердились, а еще 87 подлежат проверке. Сотрудниками МВД заведено три уголовных дела по возможным преступлениям. Также сотрудники МВД наложили 43 штрафа и 110 предупреждений за нарушения, связанные с избирательным процессом. Большинство уведомлений касались продолжения избирательной агитации", - заявила на брифинге Дажбог. По ее словам, за обеспечение безопасности во время выборов отвечают 45 тысяч сотрудников министерства. Из них около 20,5 тысячи отвечают за охрану избирательных участков. К этому часу (10.00 мск) в выборах приняли участие 4,7% избирателей. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель “Партии альтернативы для национального достоинства” Александра Пэкурару, основатель партии “Новая Румыния” Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии “Лига национального действия” Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21:00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, нато