В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире
Песков: жажда мести партии войны в Вашингтоне привела к нынешней ситуации в мире
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация", - сказал Песков, комментируя реакцию России на разрешение США по ударам вглубь территории РФ, в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
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