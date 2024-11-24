https://ria.ru/20241124/rossiya-1985434310.html

В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире

В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире

Внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:39

2024-11-24T13:39

2024-11-24T13:40

россия

вашингтон (штат)

сша

дмитрий песков

павел зарубин

владимир путин

в мире

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация", - сказал Песков, комментируя реакцию России на разрешение США по ударам вглубь территории РФ, в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

россия

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"