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В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире - РИА Новости, 24.11.2024
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13:39 24.11.2024 (обновлено: 13:40 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/rossiya-1985434310.html
В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире
В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире
Внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:39
2024-11-24T13:40
россия
вашингтон (штат)
сша
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация", - сказал Песков, комментируя реакцию России на разрешение США по ударам вглубь территории РФ, в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
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россия
вашингтон (штат)
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россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Кремле рассказали, что привело к нынешней ситуации в мире

Песков: жажда мести партии войны в Вашингтоне привела к нынешней ситуации в мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения, привели к нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация", - сказал Песков, комментируя реакцию России на разрешение США по ударам вглубь территории РФ, в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
22 ноября, 14:31
 
РоссияВашингтон (штат)СШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир ПутинВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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