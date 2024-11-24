https://ria.ru/20241124/rogov-1985450472.html
Рогов сообщил о мощном ударе по ВСУ под Темировкой в Запорожской области
Рогов сообщил о мощном ударе по ВСУ под Темировкой в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2024
Рогов сообщил о мощном ударе по ВСУ под Темировкой в Запорожской области
Российская авиация нанесла мощный авиаудар по скоплению украинских войск в районе села Темировка Запорожской области, в результате противник вынужден срочно... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:41
2024-11-24T16:41
2024-11-24T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Российская авиация нанесла мощный авиаудар по скоплению украинских войск в районе села Темировка Запорожской области, в результате противник вынужден срочно бежать с позиций в том районе, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Не менее шести фугасных авиационных бомб прилетело по позициям, укрепрайонам и местам хранения техники и боеприпасов в районе сёл Темировка и Зеленое Поле на стыке Запорожской области и ДНР по дороге от Великой Новоселки до Гуляйполя", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, враг понес существенный потери. "На места удара возникла множественная детонация, враг начал срочную эвакуацию", - подчеркнул Рогов. Ранее в воскресенье Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике украинских формирований в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.
https://ria.ru/20241124/rogov-1985436599.html
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запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о мощном ударе по ВСУ под Темировкой в Запорожской области
Рогов: авиация нанесла мощный авиаудар по ВСУ под запорожской Темировкой