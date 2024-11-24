https://ria.ru/20241124/rakety-1985438624.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана - РИА Новости, 24.11.2024
ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала запуск порядка 10 ракет со стороны Ливана по центральной части страны, зафиксированы падения, сообщила РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:23
2024-11-24T14:23
2024-11-24T14:23
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала запуск порядка 10 ракет со стороны Ливана по центральной части страны, зафиксированы падения, сообщила армейская пресс-служба. "После сигналов тревоги, которые были активированы в центре страны, было зафиксировано около десяти пусков ракет со стороны Ливана, Часть из них была перехвачена, зафиксированы и падения", - говорится в сообщении. По данным 12-го канала израильского телевидения и других СМИ, падения ракет зафиксированы в восточном пригороде Тель-Авива - Петах-Тикве, а также в городе Герцлии, который расположен севернее Тель-Авива. О пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20241122/khusity-1985231137.html
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в мире, ливан, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана по центру Израиля