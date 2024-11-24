https://ria.ru/20241124/rakety-1985438624.html

ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана

ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана - РИА Новости, 24.11.2024

ЦАХАЛ зафиксировала запуск десяти ракет со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала запуск порядка 10 ракет со стороны Ливана по центральной части страны, зафиксированы падения, сообщила РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:23

2024-11-24T14:23

2024-11-24T14:23

в мире

ливан

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152522/13/1525221301_0:136:2600:1599_1920x0_80_0_0_42c94c5c9a20c3c4be3f2088fd0845a4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье зафиксировала запуск порядка 10 ракет со стороны Ливана по центральной части страны, зафиксированы падения, сообщила армейская пресс-служба. "После сигналов тревоги, которые были активированы в центре страны, было зафиксировано около десяти пусков ракет со стороны Ливана, Часть из них была перехвачена, зафиксированы и падения", - говорится в сообщении. По данным 12-го канала израильского телевидения и других СМИ, падения ракет зафиксированы в восточном пригороде Тель-Авива - Петах-Тикве, а также в городе Герцлии, который расположен севернее Тель-Авива. О пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20241122/khusity-1985231137.html

ливан

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024