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ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 24.11.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
РИА Новости РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:03
2024-11-24T23:03
2024-11-24T23:03
белгородская область
вооруженные силы украины
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РИА НовостиМО РФ: средства ПВО уничтожили 2 украинских дрона над Белгородской областью
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью