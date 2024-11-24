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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 24.11.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:31
2024-11-24T14:31
2024-11-24T14:35
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области