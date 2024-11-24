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США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2024
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12:52 24.11.2024
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США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле
США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2024
США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле
Вашингтон проигнорировал предупреждения президента РФ Владимира Путина, сделанные им ранее, поэтому потребовались решительные ответные шаги, заявил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:52
2024-11-24T12:52
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
первый запуск ракеты "орешник"
сша
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вашингтон проигнорировал предупреждения президента РФ Владимира Путина, сделанные им ранее, поэтому потребовались решительные ответные шаги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждения Путина. И отсюда возникла эта ситуация. И потребовались такие решительные шаги и такие жёсткие заявления нашего президента", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале. Он напомнил, что несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге президент России послал" абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный". В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, первый запуск ракеты "орешник", сша, в мире, ракета "орешник"
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Первый запуск ракеты "Орешник", США, В мире, Ракета "Орешник"
США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле

Песков: США игнорировали предупреждения, поэтому Путин пошел на решительный шаг

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вашингтон проигнорировал предупреждения президента РФ Владимира Путина, сделанные им ранее, поэтому потребовались решительные ответные шаги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«
"Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждения Путина. И отсюда возникла эта ситуация. И потребовались такие решительные шаги и такие жёсткие заявления нашего президента", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Он напомнил, что несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге президент России послал" абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный".
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинПервый запуск ракеты "Орешник"СШАВ миреРакета "Орешник"
 
 
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