https://ria.ru/20241124/preduprezhdeniya-1985431686.html

США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле

США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2024

США проигнорировали предупреждения Путина, заявили в Кремле

Вашингтон проигнорировал предупреждения президента РФ Владимира Путина, сделанные им ранее, поэтому потребовались решительные ответные шаги, заявил... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:52

2024-11-24T12:52

2024-11-24T12:52

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

первый запуск ракеты "орешник"

сша

в мире

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вашингтон проигнорировал предупреждения президента РФ Владимира Путина, сделанные им ранее, поэтому потребовались решительные ответные шаги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждения Путина. И отсюда возникла эта ситуация. И потребовались такие решительные шаги и такие жёсткие заявления нашего президента", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале. Он напомнил, что несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге президент России послал" абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный". В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, первый запуск ракеты "орешник", сша, в мире, ракета "орешник"