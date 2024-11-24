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В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей - РИА Новости, 24.11.2024

В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей горит в Барнауле на площади 6 тысяч "квадратов", сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:57

2024-11-24T12:57

2024-11-24T13:52

происшествия

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей горит в Барнауле на площади 6 тысяч "квадратов", сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Барнауле на 6000 квадратах горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, привлечен пожарный поезд.

https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html

барнаул

россия

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Крупный пожар на складе в Барнауле. Видео МЧС России В Барнауле на 6 тыс «квадратах» горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, сообщили в МЧС. 2024-11-24T12:57 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия