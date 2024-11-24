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В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей - РИА Новости, 24.11.2024
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12:57 24.11.2024 (обновлено: 13:52 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/pozhar-1985432376.html
В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей
В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей - РИА Новости, 24.11.2024
В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей
Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей горит в Барнауле на площади 6 тысяч "квадратов", сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:57
2024-11-24T13:52
происшествия
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей горит в Барнауле на площади 6 тысяч "квадратов", сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Барнауле на 6000 квадратах горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, привлечен пожарный поезд.
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барнаул
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Крупный пожар на складе в Барнауле. Видео МЧС России
В Барнауле на 6 тыс «квадратах» горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей, сообщили в МЧС.
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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

Склад с емкостями из-под горючих жидкостей горит в Барнауле на 6 тыс квадратах

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей горит в Барнауле на площади 6 тысяч "квадратов", сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Барнауле на 6000 квадратах горит склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, привлечен пожарный поезд.
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