https://ria.ru/20241124/polkovodtsy-1985239422.html

РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах

РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах - РИА Новости, 24.11.2024

РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах

МОСКВА, 24 ноября — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила масштабный медиапроект "Гении Русских Побед", посвященный выдающимся русским военным деятелям: полководцам и флотоводцам, прославившим русское оружие. Старт проекта приурочен ко дню рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

2024-11-24T06:00

2024-11-24T06:00

2024-11-24T06:00

наполеон бонапарт

михаил голенищев-кутузов

александр суворов (полководец)

военное искусство

армия

тактика

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За любой победой на поле битвы стоит не только смелость и стойкость бойцов, а, в первую очередь, ум и профессионализм их командира. Порой русские полководцы опережали военную науку своего времени и буквально вырывали победу из рук противника в самых тяжелых сражениях. Кем были гении русских побед? Кто побеждал маневрами и внезапностью атак, а кто сокрушительными ударами артиллерии и танков?Вместе с военными историками и экспертами, РИА Новости расскажет о великих военачальниках России, которые делали армию и флот непобедимыми. Каждый материал проекта будет опирается на исторические документы и воспоминания современников. Особое внимание в подкасте будет уделено отличительным чертам каждого из полководцев, вкладу в развитие русской военной науки и тактики.Материалы медиапроекта будут публиковаться на сайте ria.ru, а подкаст будет доступен на всех доступных аудиоплатформах: Яндекс.Музыкае, Apple Podcasts, Вконтакте и других доступных агрегаторах.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наполеон бонапарт, михаил голенищев-кутузов, александр суворов (полководец), военное искусство, армия, тактика