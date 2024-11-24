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РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах - РИА Новости, 24.11.2024
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06:00 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/polkovodtsy-1985239422.html
РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах
РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах - РИА Новости, 24.11.2024
РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах
МОСКВА, 24 ноября — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила масштабный медиапроект "Гении Русских Побед", посвященный выдающимся русским военным деятелям: полководцам и флотоводцам, прославившим русское оружие. Старт проекта приурочен ко дню рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.
2024-11-24T06:00
2024-11-24T06:00
наполеон бонапарт
михаил голенищев-кутузов
александр суворов (полководец)
военное искусство
армия
тактика
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За любой победой на поле битвы стоит не только смелость и стойкость бойцов, а, в первую очередь, ум и профессионализм их командира. Порой русские полководцы опережали военную науку своего времени и буквально вырывали победу из рук противника в самых тяжелых сражениях. Кем были гении русских побед? Кто побеждал маневрами и внезапностью атак, а кто сокрушительными ударами артиллерии и танков?Вместе с военными историками и экспертами, РИА Новости расскажет о великих военачальниках России, которые делали армию и флот непобедимыми. Каждый материал проекта будет опирается на исторические документы и воспоминания современников. Особое внимание в подкасте будет уделено отличительным чертам каждого из полководцев, вкладу в развитие русской военной науки и тактики.Материалы медиапроекта будут публиковаться на сайте ria.ru, а подкаст будет доступен на всех доступных аудиоплатформах: Яндекс.Музыкае, Apple Podcasts, Вконтакте и других доступных агрегаторах.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наполеон бонапарт, михаил голенищев-кутузов, александр суворов (полководец), военное искусство, армия, тактика
Наполеон Бонапарт, Михаил Голенищев-Кутузов, Александр Суворов (полководец), военное искусство, Армия, тактика

РИА Новости запустило новый медиапроект о великих русских полководцах

© Иллюстрация РИА НовостиГении русских побед. Трейлер
Гении русских побед. Трейлер - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 24 ноября — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила масштабный медиапроект "Гении Русских Побед", посвященный выдающимся русским военным деятелям: полководцам и флотоводцам, прославившим русское оружие. Старт проекта приурочен ко дню рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.
За любой победой на поле битвы стоит не только смелость и стойкость бойцов, а, в первую очередь, ум и профессионализм их командира. Порой русские полководцы опережали военную науку своего времени и буквально вырывали победу из рук противника в самых тяжелых сражениях. Кем были гении русских побед? Кто побеждал маневрами и внезапностью атак, а кто сокрушительными ударами артиллерии и танков?
Вместе с военными историками и экспертами, РИА Новости расскажет о великих военачальниках России, которые делали армию и флот непобедимыми. Каждый материал проекта будет опирается на исторические документы и воспоминания современников. Особое внимание в подкасте будет уделено отличительным чертам каждого из полководцев, вкладу в развитие русской военной науки и тактики.
Материалы медиапроекта будут публиковаться на сайте ria.ru, а подкаст будет доступен на всех доступных аудиоплатформах: Яндекс.Музыкае, Apple Podcasts, Вконтакте и других доступных агрегаторах.
 
Наполеон БонапартМихаил Голенищев-КутузовАлександр Суворов (полководец)военное искусствоАрмиятактика
 
 
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