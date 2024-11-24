https://ria.ru/20241124/polkovodtsy-1985234747.html

Гении русских побед. Трейлер

Гении русских побед. Трейлер - РИА Новости, 24.11.2024

Гении русских побед. Трейлер

Мамаево побоище, Полтавская битва, Синопское сражение, Сталинградская битва — это малая часть ярких примеров героизма и самоотверженности русских воинов. Однако за любой победой в первую очередь стоит ум и профессионализм командира. Суворов, Кутузов, Нахимов, Брусилов, Рокоссовский... Кем были гении русских побед?

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:00

технологии

россия

александр суворов (полководец)

михаил голенищев-кутузов

адмирал нахимов (крейсер)

алексей брусилов

константин рокоссовский

полтавская битва (1709)

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Гении русских побед. Трейлер Мамаево побоище, Полтавская битва, Синопское сражение, Сталинградская битва — это малая часть ярких примеров героизма и самоотверженности русских воинов. Однако за любой победой в первую очередь стоит ум и профессионализм командира. Суворов, Кутузов, Нахимов, Брусилов, Рокоссовский... Кем были гении русских побед? audio/mpeg

Гении русских побед. Трейлер Мамаево побоище, Полтавская битва, Синопское сражение, Сталинградская битва — это малая часть ярких примеров героизма и самоотверженности русских воинов. Однако за любой победой в первую очередь стоит ум и профессионализм командира. Суворов, Кутузов, Нахимов, Брусилов, Рокоссовский... Кем были гении русских побед? audio/mpeg

Подкаст "Гении русских побед" посвящен великим военачальникам России. Одни были новаторами военной науки, другие могли вырвать победу из рук противника, даже, в, казалось бы, безвыходной ситуации. Кто из них побеждал маневрами и внезапностью атак, а кто сокрушительными ударами артиллерии и танков? Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Яндекс.Музыка Apple Podcasts Castbox Soundstream ВКонтакте Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Звукорежиссер — Андрей ТемновРедактор — Екатерина КудрявцеваГолос — Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4VtdfwPN

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, александр суворов (полководец), михаил голенищев-кутузов, адмирал нахимов (крейсер), алексей брусилов, константин рокоссовский, полтавская битва (1709), сталинградская битва (1942-1943), аудио, история, образование, образование - общество, подкаст, георгий жуков, александр невский, дмитрий донской, федор ушаков, петр i, николай ватутин (генерал)