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Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
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13:55 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/peskov-1985436137.html
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков
Здравомыслящие политики в Европе еще остаются, но они "не в мейнстриме", к ним предпочитают не прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:55
2024-11-24T13:55
в мире
европа
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Здравомыслящие политики в Европе еще остаются, но они "не в мейнстриме", к ним предпочитают не прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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в мире, европа, дмитрий песков, россия
В мире, Европа, Дмитрий Песков, Россия
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков

Песков: здравомыслящие политики в Европе еще есть, но к ним не прислушиваются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Здравомыслящие политики в Европе еще остаются, но они "не в мейнстриме", к ним предпочитают не прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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