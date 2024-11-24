https://ria.ru/20241124/peskov-1985436137.html

Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков

Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024

Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков

Здравомыслящие политики в Европе еще остаются, но они "не в мейнстриме", к ним предпочитают не прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:55

2024-11-24T13:55

2024-11-24T13:55

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европа

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Здравомыслящие политики в Европе еще остаются, но они "не в мейнстриме", к ним предпочитают не прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20241124/peskov-1985435165.html

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в мире, европа, дмитрий песков, россия