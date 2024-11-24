https://ria.ru/20241124/peskov-1985436137.html
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков
Здравомыслящие политики в Европе еще остаются, но они "не в мейнстриме", к ним предпочитают не прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:55
2024-11-24T13:55
2024-11-24T13:55
в мире
европа
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Здравомыслящие политики в Европе еще остаются, но они "не в мейнстриме", к ним предпочитают не прислушиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали голоса, которые идут из Будапешта, мы слышали голоса, которые идут из Белграда, из ряда других столиц. Эти голоса мы тоже слышали, и они постоянно говорят: опомнитесь, не совершайте безумных шагов. Но они не в мейнстриме, и к ним сейчас предпочитают не прислушиваться", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20241124/peskov-1985435165.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, дмитрий песков, россия
В мире, Европа, Дмитрий Песков, Россия
Здравомыслящие политики в Европе еще есть, заявил Песков
Песков: здравомыслящие политики в Европе еще есть, но к ним не прислушиваются