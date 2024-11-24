https://ria.ru/20241124/otmena-1985457653.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.11.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Четвертую за сутки ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T17:29

2024-11-24T17:29

2024-11-24T17:29

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 24 ноя - РИА Новости. Четвертую за сутки ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Четвертую ракетную опасность в воскресенье Смирнов объявил в 16.16 мск, она длилась более часа.

https://ria.ru/20241124/otmena-1985452503.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)