https://ria.ru/20241124/otmena-1985452503.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.11.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:54
2024-11-24T16:54
2024-11-24T16:54
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.29 мск. Через 18 минут отменили тревогу. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241124/opasnost-1985407493.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности