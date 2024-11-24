https://ria.ru/20241124/otmena-1985452503.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.11.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:54

2024-11-24T16:54

2024-11-24T16:54

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.29 мск. Через 18 минут отменили тревогу. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241124/opasnost-1985407493.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков