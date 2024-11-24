https://ria.ru/20241124/opasnost-1985466204.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.11.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность снова объявили на всей территории Курской области, сообщил в воскресенье губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:31

2024-11-24T19:31

2024-11-24T19:31

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 24 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность снова объявили на всей территории Курской области, сообщил в воскресенье губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов. Ранее ракетную опасность в воскресенье Смирнов объявлял в 16.16 мск, она длилась больше часа.

https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность