https://ria.ru/20241124/nogovitsyn-1985463050.html

Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания

Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания - РИА Новости, 24.11.2024

Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания

Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын сообщил, что его отпустили после задержания. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:54

2024-11-24T18:54

2024-11-24T18:54

анатолий ноговицын

яблоко

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын сообщил, что его отпустили после задержания. Ранее Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. Как сообщили в партии, на него составлялся протокол за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". "Хорошие новости: меня выпустили, а главное — никого, кроме меня, не задержали", - написал Ноговицын в своём Telegram-канале. Он отметил, что утром он должен явиться в отделение полиции, откуда его повезут в якутский суд. "Вменяют административную статью 20.2 часть 1. Время рассмотрения дела и судья станут известны завтра. Что это было — непонятно. Раньше никого так не выпускали по арестным статьям", - заявил председатель якутского отделения партии "Яблоко". Он добавил, что, скорее всего, в понедельник в суде ему придется защищать себя самостоятельно. "Все адвокаты, с которыми у меня были предварительные договоренности, отказались помочь. Некоторые, кого рекомендовали хорошие люди, не проявляют особого желания, но, справедливости ради, и напрямую не отказываются", - уточнил Ноговицын. Он также отметил, что суд будет открытым.

https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985327941.html

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анатолий ноговицын, яблоко, происшествия