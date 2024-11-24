https://ria.ru/20241124/nogovitsyn-1985463050.html
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания - РИА Новости, 24.11.2024
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания
Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын сообщил, что его отпустили после задержания. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:54
2024-11-24T18:54
2024-11-24T18:54
анатолий ноговицын
яблоко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын сообщил, что его отпустили после задержания. Ранее Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. Как сообщили в партии, на него составлялся протокол за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". "Хорошие новости: меня выпустили, а главное — никого, кроме меня, не задержали", - написал Ноговицын в своём Telegram-канале. Он отметил, что утром он должен явиться в отделение полиции, откуда его повезут в якутский суд. "Вменяют административную статью 20.2 часть 1. Время рассмотрения дела и судья станут известны завтра. Что это было — непонятно. Раньше никого так не выпускали по арестным статьям", - заявил председатель якутского отделения партии "Яблоко". Он добавил, что, скорее всего, в понедельник в суде ему придется защищать себя самостоятельно. "Все адвокаты, с которыми у меня были предварительные договоренности, отказались помочь. Некоторые, кого рекомендовали хорошие люди, не проявляют особого желания, но, справедливости ради, и напрямую не отказываются", - уточнил Ноговицын. Он также отметил, что суд будет открытым.
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985327941.html
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985335613.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий ноговицын, яблоко, происшествия
Анатолий Ноговицын, Яблоко, Происшествия
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания
Председателя якутского отделения "Яблока" Ноговицына отпустили после задержания
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын
сообщил, что его отпустили после задержания.
Ранее Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. Как сообщили в партии, на него составлялся протокол за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга".
"Хорошие новости: меня выпустили, а главное — никого, кроме меня, не задержали", - написал Ноговицын в своём Telegram-канале.
Он отметил, что утром он должен явиться в отделение полиции, откуда его повезут в якутский суд.
"Вменяют административную статью 20.2 часть 1. Время рассмотрения дела и судья станут известны завтра. Что это было — непонятно. Раньше никого так не выпускали по арестным статьям", - заявил председатель якутского отделения партии "Яблоко".
Он добавил, что, скорее всего, в понедельник в суде ему придется защищать себя самостоятельно.
"Все адвокаты, с которыми у меня были предварительные договоренности, отказались помочь. Некоторые, кого рекомендовали хорошие люди, не проявляют особого желания, но, справедливости ради, и напрямую не отказываются", - уточнил Ноговицын.
Он также отметил, что суд будет открытым.