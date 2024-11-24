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Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания - РИА Новости, 24.11.2024
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18:54 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/nogovitsyn-1985463050.html
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания - РИА Новости, 24.11.2024
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания
Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын сообщил, что его отпустили после задержания. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:54
2024-11-24T18:54
анатолий ноговицын
яблоко
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын сообщил, что его отпустили после задержания. Ранее Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. Как сообщили в партии, на него составлялся протокол за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". "Хорошие новости: меня выпустили, а главное — никого, кроме меня, не задержали", - написал Ноговицын в своём Telegram-канале. Он отметил, что утром он должен явиться в отделение полиции, откуда его повезут в якутский суд. "Вменяют административную статью 20.2 часть 1. Время рассмотрения дела и судья станут известны завтра. Что это было — непонятно. Раньше никого так не выпускали по арестным статьям", - заявил председатель якутского отделения партии "Яблоко". Он добавил, что, скорее всего, в понедельник в суде ему придется защищать себя самостоятельно. "Все адвокаты, с которыми у меня были предварительные договоренности, отказались помочь. Некоторые, кого рекомендовали хорошие люди, не проявляют особого желания, но, справедливости ради, и напрямую не отказываются", - уточнил Ноговицын. Он также отметил, что суд будет открытым.
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985327941.html
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анатолий ноговицын, яблоко, происшествия
Анатолий Ноговицын, Яблоко, Происшествия
Председателя якутского отделения "Яблока" отпустили после задержания

Председателя якутского отделения "Яблока" Ноговицына отпустили после задержания

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель якутского отделения партии "Яблоко" Анатолий Ноговицын сообщил, что его отпустили после задержания.
Ранее Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. Как сообщили в партии, на него составлялся протокол за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"
23 ноября, 11:30
"Хорошие новости: меня выпустили, а главное — никого, кроме меня, не задержали", - написал Ноговицын в своём Telegram-канале.
Он отметил, что утром он должен явиться в отделение полиции, откуда его повезут в якутский суд.
"Вменяют административную статью 20.2 часть 1. Время рассмотрения дела и судья станут известны завтра. Что это было — непонятно. Раньше никого так не выпускали по арестным статьям", - заявил председатель якутского отделения партии "Яблоко".
Он добавил, что, скорее всего, в понедельник в суде ему придется защищать себя самостоятельно.
"Все адвокаты, с которыми у меня были предварительные договоренности, отказались помочь. Некоторые, кого рекомендовали хорошие люди, не проявляют особого желания, но, справедливости ради, и напрямую не отказываются", - уточнил Ноговицын.
Он также отметил, что суд будет открытым.
Лев Шлосберг - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом
23 ноября, 12:36
 
Анатолий НоговицынЯблокоПроисшествия
 
 
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