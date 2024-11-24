https://ria.ru/20241124/naushniki-1985402773.html
Эксперт объяснила, могут ли следить за человеком при помощи наушников
Эксперт объяснила, могут ли следить за человеком при помощи наушников - РИА Новости, 24.11.2024
Эксперт объяснила, могут ли следить за человеком при помощи наушников
Следить за человеком с помощью беспроводных наушников непросто, но при определенном навыке и желании это возможно, рассказала в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:10
2024-11-24T02:10
2024-11-24T02:10
технологии
gps
слежка
наушники
информационная безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следить за человеком с помощью беспроводных наушников непросто, но при определенном навыке и желании это возможно, рассказала в интервью агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Современные устройства, такие как AirPods, соединяются с другими гаджетами при помощи Bluetooth. Технология работает в радиусе 10-20 метров, но на больших расстояниях бессильна. "Если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства", — объясняет эксперт.Она напомнила, что наушники не могут отследить свое местоположение, поскольку у них нет функции GPS. Однако они способны передавать эту информацию через сопряженное устройство, например, смартфон, который использует функцию геолокации.Иными словами, отследить вас через наушники могут те, у кого есть доступ к вашему смартфону или иному устройству. Злоумышленник, имеющий такой доступ, может настраивать слежку через сервисы наподобие "Локатора". Чтобы не допустить такого сценария, следует тщательно следить за безопасностью своих устройств, подытожила Максимова.
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технологии, gps, слежка, наушники, информационная безопасность
Технологии, GPS, Слежка, наушники, Информационная безопасность
Эксперт объяснила, могут ли следить за человеком при помощи наушников
Специалист инфобезопасности Максимова рассказала, как следят через наушники
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Следить за человеком с помощью беспроводных наушников непросто, но при определенном навыке и желании это возможно, рассказала в интервью
агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.
Современные устройства, такие как AirPods, соединяются с другими гаджетами при помощи Bluetooth. Технология работает в радиусе 10-20 метров, но на больших расстояниях бессильна.
"Если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства", — объясняет эксперт.
Она напомнила, что наушники не могут отследить свое местоположение, поскольку у них нет функции GP
S. Однако они способны передавать эту информацию через сопряженное устройство, например, смартфон, который использует функцию геолокации.
Иными словами, отследить вас через наушники могут те, у кого есть доступ к вашему смартфону или иному устройству. Злоумышленник, имеющий такой доступ, может настраивать слежку через сервисы наподобие "Локатора". Чтобы не допустить такого сценария, следует тщательно следить за безопасностью своих устройств, подытожила Максимова.