https://ria.ru/20241124/naushniki-1985402773.html

Эксперт объяснила, могут ли следить за человеком при помощи наушников

Эксперт объяснила, могут ли следить за человеком при помощи наушников - РИА Новости, 24.11.2024

Эксперт объяснила, могут ли следить за человеком при помощи наушников

Следить за человеком с помощью беспроводных наушников непросто, но при определенном навыке и желании это возможно, рассказала в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T02:10

2024-11-24T02:10

2024-11-24T02:10

технологии

gps

слежка

наушники

информационная безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следить за человеком с помощью беспроводных наушников непросто, но при определенном навыке и желании это возможно, рассказала в интервью агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Современные устройства, такие как AirPods, соединяются с другими гаджетами при помощи Bluetooth. Технология работает в радиусе 10-20 метров, но на больших расстояниях бессильна. "Если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства", — объясняет эксперт.Она напомнила, что наушники не могут отследить свое местоположение, поскольку у них нет функции GPS. Однако они способны передавать эту информацию через сопряженное устройство, например, смартфон, который использует функцию геолокации.Иными словами, отследить вас через наушники могут те, у кого есть доступ к вашему смартфону или иному устройству. Злоумышленник, имеющий такой доступ, может настраивать слежку через сервисы наподобие "Локатора". Чтобы не допустить такого сценария, следует тщательно следить за безопасностью своих устройств, подытожила Максимова.

https://ria.ru/20240626/telefon-1955665121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, gps, слежка, наушники, информационная безопасность