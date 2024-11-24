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"Для глухих". В США обратились к НАТО после удара "Орешника"
"Для глухих". В США обратились к НАТО после удара "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
"Для глухих". В США обратились к НАТО после удара "Орешника"
Российский удар "Орешником" по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков, заявил бывший американский... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:20
2024-11-24T05:20
2024-11-24T10:07
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский удар "Орешником" по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х."Это (удар "Орешником". — Прим. ред.) серьезное предупреждение, которое будет услышано глухими и безрассудными (политиками. — Прим. ред.)", — выразил мнение эксперт.Он отметил, что нынешняя агрессивная политика НАТО может продолжаться до тех пор, пока альянс на собственном опыте не прочувствует, к каким негативным последствиям привели его необдуманные действия.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241124/bayden-1985407867.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин, Днепропетровск, Ракета "Орешник"
"Для глухих". В США обратились к НАТО после удара "Орешника"
Берлетик: удар "Орешником" стал предупреждением для глухих западных политиков