https://ria.ru/20241124/napadenie-1985414507.html

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского - РИА Новости, 24.11.2024

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского

Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:44

2024-11-24T08:44

2024-11-24T09:21

происшествия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России."Вечером 23.11.2024 перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного ОБППГ РЛУ МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение."Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241015/delo-1978127253.html

https://ria.ru/20241101/peterburg-1981299185.html

ростов-на-дону

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), россия