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В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского - РИА Новости, 24.11.2024
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08:44 24.11.2024 (обновлено: 09:21 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/napadenie-1985414507.html
В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского
В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского - РИА Новости, 24.11.2024
В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского
Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:44
2024-11-24T09:21
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России."Вечером 23.11.2024 перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного ОБППГ РЛУ МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение."Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241015/delo-1978127253.html
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происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского

Мужчина ранил ножом полицейского на вокзале Ростова-на-Дону, его задержали

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудники СК РФ на на территории железнодорожного вокзала Ростов-Главный, где мужчина ранил ножом полицейского
Сотрудники СК РФ на на территории железнодорожного вокзала Ростов-Главный, где мужчина ранил ножом полицейского - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сотрудники СК РФ на на территории железнодорожного вокзала Ростов-Главный, где мужчина ранил ножом полицейского
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
"Вечером 23.11.2024 перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного ОБППГ РЛУ МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение.
"Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.
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