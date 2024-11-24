В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на полицейского
Мужчина ранил ножом полицейского на вокзале Ростова-на-Дону, его задержали
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудники СК РФ на на территории железнодорожного вокзала Ростов-Главный, где мужчина ранил ножом полицейского
Сотрудники СК РФ на на территории железнодорожного вокзала Ростов-Главный, где мужчина ранил ножом полицейского
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина ранил холодным оружием полицейского на вокзале в Ростове-на-Дону, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
"Вечером 23.11.2024 перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный мужчина напал на находящегося на суточном дежурстве старшего оперуполномоченного ОБППГ РЛУ МВД России на транспорте, нанеся удар в область шеи холодным оружием. С целью пресечения противоправных действий нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение.
"Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.