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В Приморье неоднократно судимый мужчина напал на полицейских
В Приморье неоднократно судимый мужчина напал на полицейских - РИА Новости, 24.11.2024
В Приморье неоднократно судимый мужчина напал на полицейских
Неоднократно судимый мужчина напал с ножом на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья, один из сотрудников получил два ножевых ранения,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T04:09
2024-11-24T04:09
2024-11-24T04:10
происшествия
надеждинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина напал с ножом на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья, один из сотрудников получил два ножевых ранения, нападавший задержан, сообщает прокуратура Приморья."Вечером 23 ноября двое полицейских прибыли по сообщению о дебоше на ул. Солнечную в п. Тавричанка, где нетрезвый мужчина напал на них с ножом в подъезде многоквартирного дома, причинив два ножевых ранения одному и ударив рукой в голову другого. Нападавший задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель, 1994 г.р., в ближайшее время будет решен вопрос избрания ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.2 ст 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и поставила на контроль его расследование.
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происшествия, надеждинский район, приморский край, россия
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край, Россия
В Приморье неоднократно судимый мужчина напал на полицейских
В Надеждинском районе Приморья судимый мужчина напал с ножом на полицейских