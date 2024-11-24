https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html

Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья

Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья - РИА Новости, 24.11.2024

Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья

Вернувшиеся после пребывания на территории Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения, рассказал губернатор Курской области Алексей РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:07

2024-11-24T16:07

2024-11-24T16:07

специальная военная операция на украине

общество

курская область

украина

россия

алексей смирнов (политик)

татьяна москалькова

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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Вернувшиеся после пребывания на территории Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения, рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. В пятницу уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. Москалькова подчеркнула, что эту гуманитарную акцию осуществили усилиями администрации президента России, Минобороны, Министерства иностранных дел, спецслужб и белорусских госорганов. Губернатор Курской области Алексей Смирнов провел рабочую встречу с Татьяной Москальковой, где обсудил возвращение жителей курского приграничья. "46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия", - сообщил Смирнов. Также Смирнов уточнил, что работа по возвращению наших соотечественников продолжается, предпринимается всё необходимое для безопасности вернувшихся. По его словам, вернувшиеся будут обеспечены жильём, питанием, медицинской и психологической помощью, смогут воспользоваться различными мерами поддержки.

https://ria.ru/20241122/kursk-1985268833.html

https://ria.ru/20241122/plen-1985250082.html

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Ольга Фомченкова

общество, курская область, украина, россия, алексей смирнов (политик) , татьяна москалькова