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Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья - РИА Новости, 24.11.2024
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья
Вернувшиеся после пребывания на территории Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения, рассказал губернатор Курской области Алексей РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:07
2024-11-24T16:07
специальная военная операция на украине
общество
курская область
украина
россия
алексей смирнов (политик)
татьяна москалькова
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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Вернувшиеся после пребывания на территории Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения, рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. В пятницу уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. Москалькова подчеркнула, что эту гуманитарную акцию осуществили усилиями администрации президента России, Минобороны, Министерства иностранных дел, спецслужб и белорусских госорганов. Губернатор Курской области Алексей Смирнов провел рабочую встречу с Татьяной Москальковой, где обсудил возвращение жителей курского приграничья. "46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия", - сообщил Смирнов. Также Смирнов уточнил, что работа по возвращению наших соотечественников продолжается, предпринимается всё необходимое для безопасности вернувшихся. По его словам, вернувшиеся будут обеспечены жильём, питанием, медицинской и психологической помощью, смогут воспользоваться различными мерами поддержки.
https://ria.ru/20241122/kursk-1985268833.html
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общество, курская область, украина, россия, алексей смирнов (политик) , татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Украина, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Татьяна Москалькова
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья

Губернатор Смирнов: вернувшиеся с Украины жители Курской области находятся в ПВР

© Алексей Смирнов/TelegramВернувшиеся с Украины жители Курской области
Вернувшиеся с Украины жители Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Алексей Смирнов/Telegram
Вернувшиеся с Украины жители Курской области
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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Вернувшиеся после пребывания на территории Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения, рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
В пятницу уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. Москалькова подчеркнула, что эту гуманитарную акцию осуществили усилиями администрации президента России, Минобороны, Министерства иностранных дел, спецслужб и белорусских госорганов.
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Губернатор Курской области Алексей Смирнов провел рабочую встречу с Татьяной Москальковой, где обсудил возвращение жителей курского приграничья.
"46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия", - сообщил Смирнов.
Также Смирнов уточнил, что работа по возвращению наших соотечественников продолжается, предпринимается всё необходимое для безопасности вернувшихся. По его словам, вернувшиеся будут обеспечены жильём, питанием, медицинской и психологической помощью, смогут воспользоваться различными мерами поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьУкраинаРоссияАлексей Смирнов (политик)Татьяна Москалькова
 
 
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