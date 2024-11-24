https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья - РИА Новости, 24.11.2024
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья
Вернувшиеся после пребывания на территории Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения, рассказал губернатор Курской области Алексей РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:07
2024-11-24T16:07
2024-11-24T16:07
специальная военная операция на украине
общество
курская область
украина
россия
алексей смирнов (политик)
татьяна москалькова
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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Вернувшиеся после пребывания на территории Украины жители Курской области находятся в пункте временного размещения, рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. В пятницу уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. Москалькова подчеркнула, что эту гуманитарную акцию осуществили усилиями администрации президента России, Минобороны, Министерства иностранных дел, спецслужб и белорусских госорганов. Губернатор Курской области Алексей Смирнов провел рабочую встречу с Татьяной Москальковой, где обсудил возвращение жителей курского приграничья. "46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия", - сообщил Смирнов. Также Смирнов уточнил, что работа по возвращению наших соотечественников продолжается, предпринимается всё необходимое для безопасности вернувшихся. По его словам, вернувшиеся будут обеспечены жильём, питанием, медицинской и психологической помощью, смогут воспользоваться различными мерами поддержки.
https://ria.ru/20241122/kursk-1985268833.html
https://ria.ru/20241122/plen-1985250082.html
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РИА Новости
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общество, курская область, украина, россия, алексей смирнов (политик) , татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Украина, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Татьяна Москалькова
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья
Губернатор Смирнов: вернувшиеся с Украины жители Курской области находятся в ПВР