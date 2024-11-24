https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985446695.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28HM в составе смешанной тактической группы ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:45

2024-11-24T15:45

2024-11-24T19:43

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

ми-28нм

вооруженные силы рф

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28HM в составе смешанной тактической группы ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", — заявили в ведомстве. Отмечается, что после нанесения ударов экипажи совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — подытожили в Минобороны.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает ВСУ из региона.По данным на 24 ноября, за период боевых действий в этом районе противник потерял более 35 310 военнослужащих и 216 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

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Уничтожение вертолетом Ми-28 опорного пункта и живой силы ВСУ в Курской области Минобороны России показало, как Ми-28 уничтожил опорный пункт ВСУ и украинских военных в курском приграничье. 2024-11-24T15:45 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность