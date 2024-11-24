Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 24.11.2024 (обновлено: 19:43 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985446695.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28HM в составе смешанной тактической группы ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:45
2024-11-24T19:43
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
вооруженные силы рф
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985446165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b569682cb945190352af17e175e77a00.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28HM в составе смешанной тактической группы ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", — заявили в ведомстве. Отмечается, что после нанесения ударов экипажи совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — подытожили в Минобороны.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает ВСУ из региона.По данным на 24 ноября, за период боевых действий в этом районе противник потерял более 35 310 военнослужащих и 216 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение вертолетом Ми-28 опорного пункта и живой силы ВСУ в Курской области
Минобороны России показало, как Ми-28 уничтожил опорный пункт ВСУ и украинских военных в курском приграничье.
2024-11-24T15:45
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985446165_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7788ee921b6f79a979d68b9f4cc68e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

МО РФ: вертолет Ми-28HM поразил авиаракетами опорный пункт ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28HM в составе смешанной тактической группы ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
31 октября, 08:00
Отмечается, что после нанесения ударов экипажи совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — подытожили в Минобороны.
Вернувшиеся с Украины жители Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Курский губернатор рассказал о вернувшихся с Украины жителях приграничья
Вчера, 16:07
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает ВСУ из региона.
По данным на 24 ноября, за период боевых действий в этом районе противник потерял более 35 310 военнослужащих и 216 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМи-28НМВооруженные силы РФБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала