https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985446695.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28HM в составе смешанной тактической группы ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:45
2024-11-24T15:45
2024-11-24T19:43
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
вооруженные силы рф
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28HM в составе смешанной тактической группы ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", — заявили в ведомстве. Отмечается, что после нанесения ударов экипажи совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — подытожили в Минобороны.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает ВСУ из региона.По данным на 24 ноября, за период боевых действий в этом районе противник потерял более 35 310 военнослужащих и 216 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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Уничтожение вертолетом Ми-28 опорного пункта и живой силы ВСУ в Курской области
Минобороны России показало, как Ми-28 уничтожил опорный пункт ВСУ и украинских военных в курском приграничье.
2024-11-24T15:45
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PT0M36S
РИА Новости
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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
МО РФ: вертолет Ми-28HM поразил авиаракетами опорный пункт ВСУ в Курской области