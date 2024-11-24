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Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 24.11.2024 (обновлено: 14:02 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985435530.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах десяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:51
2024-11-24T14:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александрия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах десяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта Курской области, а также четырёх населённых пунктов Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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россия, курская область, александрия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александрия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области

МО: бойцы "Севера" поразили силы и технику 14 бригад ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах десяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта Курской области, а также четырёх населённых пунктов Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександрияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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