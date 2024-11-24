Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области
МО: бойцы "Севера" поразили силы и технику 14 бригад ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах десяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта Курской области, а также четырёх населённых пунктов Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Запад потерпел поражение от России в Курской области
31 октября, 08:00