Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ уничтожили более 260 боевиков ВСУ в Курской области за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк и бронемашину, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.
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