https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985433928.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк и бронемашину, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:35

2024-11-24T13:35

2024-11-24T13:36

специальная военная операция на украине

курская область

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, танк и бронемашину, сообщило в воскресенье Минобороны России. "За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет", - говорится в сообщении. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность