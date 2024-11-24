https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985415359.html

В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области

В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024

В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" заставили отступить отряд неонацистского формирования "Кракен" на одном из участков в Курской области, рассказал РИА Новости боец Гостуха РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:52

2024-11-24T08:52

2024-11-24T11:49

специальная военная операция на украине

курская область

донбасс

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963963_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_01fbcf041e082109ed95044267e14fc2.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" заставили отступить отряд неонацистского формирования "Кракен" на одном из участков в Курской области, рассказал РИА Новости боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан. "Стоял тут "Кракен", сейчас не знаем, где он, сдвинулись, а этих бедолаг (ВСУ. — Прим. ред.) оставили. Ну вот они тут валяются (тела украинских военнослужащих. — Прим. ред.), кого могут, они забирают, кого так оставляют", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация. Здесь удалось уничтожить большое количество украинской техники, в том числе машину радиоэлектронной борьбы. "По звукам слышно, что они за лесополками ездят, но туда сразу же идет все (работает артиллерия. — Прим. ред.), ФАБами также работают. Машина РЭБ у них была, целая машина РЭБ, ребята сожгли ее", — добавил Гостуха. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 23 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 35 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html

https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

курская область

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, донбасс, россия, вооруженные силы украины, безопасность