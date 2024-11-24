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В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 24.11.2024 (обновлено: 11:49 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985415359.html
В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области
В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области
Бойцы спецназа "Ахмат" заставили отступить отряд неонацистского формирования "Кракен" на одном из участков в Курской области, рассказал РИА Новости боец Гостуха РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:52
2024-11-24T11:49
специальная военная операция на украине
курская область
донбасс
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" заставили отступить отряд неонацистского формирования "Кракен" на одном из участков в Курской области, рассказал РИА Новости боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан. "Стоял тут "Кракен", сейчас не знаем, где он, сдвинулись, а этих бедолаг (ВСУ. — Прим. ред.) оставили. Ну вот они тут валяются (тела украинских военнослужащих. — Прим. ред.), кого могут, они забирают, кого так оставляют", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация. Здесь удалось уничтожить большое количество украинской техники, в том числе машину радиоэлектронной борьбы. "По звукам слышно, что они за лесополками ездят, но туда сразу же идет все (работает артиллерия. — Прим. ред.), ФАБами также работают. Машина РЭБ у них была, целая машина РЭБ, ребята сожгли ее", — добавил Гостуха. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 23 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 35 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html
https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html
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курская область, донбасс, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области

Боец "Гостуха": "Ахмат" заставил отступить отряд "Кракена" в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" заставили отступить отряд неонацистского формирования "Кракен" на одном из участков в Курской области, рассказал РИА Новости боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан.
"Стоял тут "Кракен", сейчас не знаем, где он, сдвинулись, а этих бедолаг (ВСУ. — Прим. ред.) оставили. Ну вот они тут валяются (тела украинских военнослужащих. — Прим. ред.), кого могут, они забирают, кого так оставляют", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация. Здесь удалось уничтожить большое количество украинской техники, в том числе машину радиоэлектронной борьбы.
"По звукам слышно, что они за лесополками ездят, но туда сразу же идет все (работает артиллерия. — Прим. ред.), ФАБами также работают. Машина РЭБ у них была, целая машина РЭБ, ребята сожгли ее", — добавил Гостуха.
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Боец "Ахмата" рассказал об отступлении ВСУ в Курской области
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 23 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 35 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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