В "Ахмате" рассказали, как заставили отступить "Кракен" в Курской области
Боец "Гостуха": "Ахмат" заставил отступить отряд "Кракена" в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" заставили отступить отряд неонацистского формирования "Кракен" на одном из участков в Курской области, рассказал РИА Новости боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан.
"Стоял тут "Кракен", сейчас не знаем, где он, сдвинулись, а этих бедолаг (ВСУ. — Прим. ред.) оставили. Ну вот они тут валяются (тела украинских военнослужащих. — Прим. ред.), кого могут, они забирают, кого так оставляют", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация. Здесь удалось уничтожить большое количество украинской техники, в том числе машину радиоэлектронной борьбы.
"По звукам слышно, что они за лесополками ездят, но туда сразу же идет все (работает артиллерия. — Прим. ред.), ФАБами также работают. Машина РЭБ у них была, целая машина РЭБ, ребята сожгли ее", — добавил Гостуха.
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