Рейтинг@Mail.ru
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 24.11.2024 (обновлено: 07:27 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/krushenie-1985411487.html
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека - РИА Новости, 24.11.2024
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека
Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо, два человека погибли, еще один пострадал, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:26
2024-11-24T07:27
в мире
колорадо
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884458355_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4059450f8fa36992bce75915bda25992.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо, два человека погибли, еще один пострадал, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса. "Два человека погибли, один пострадал в результате крушения самолета в Колорадо", - указывает телеканал. Отмечается, что погибли пилот и аэрофотограф, второй пилот с тяжелыми травмами доставлен в больницу. По данным телеканала, на борту были волонтеры Гражданского авиапатруля США, самолет проводил поисковые и спасательные учения. Причины крушения выясняются.
https://ria.ru/20241104/indiya-1981803234.html
колорадо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884458355_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_441fadfa76aaf7eda4b62bfd8832be66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо, сша
В мире, Колорадо, США
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека

NBC News: в Колорадо двое погибших при крушении патрульного самолета

© Pixabay / B Wellensiek Скалистые горы в штате Колорадо, США
Скалистые горы в штате Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Pixabay / B Wellensiek
Скалистые горы в штате Колорадо, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо, два человека погибли, еще один пострадал, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса.
"Два человека погибли, один пострадал в результате крушения самолета в Колорадо", - указывает телеканал.
Отмечается, что погибли пилот и аэрофотограф, второй пилот с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
По данным телеканала, на борту были волонтеры Гражданского авиапатруля США, самолет проводил поисковые и спасательные учения. Причины крушения выясняются.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В Индии разбился истребитель МиГ-29
4 ноября, 15:44
 
В миреКолорадоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала