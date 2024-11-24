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В Колорадо при крушении самолета погибли два человека
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека - РИА Новости, 24.11.2024
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека
Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо, два человека погибли, еще один пострадал, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:26
2024-11-24T07:26
2024-11-24T07:27
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо, два человека погибли, еще один пострадал, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса. "Два человека погибли, один пострадал в результате крушения самолета в Колорадо", - указывает телеканал. Отмечается, что погибли пилот и аэрофотограф, второй пилот с тяжелыми травмами доставлен в больницу. По данным телеканала, на борту были волонтеры Гражданского авиапатруля США, самолет проводил поисковые и спасательные учения. Причины крушения выясняются.
https://ria.ru/20241104/indiya-1981803234.html
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в мире, колорадо, сша
В Колорадо при крушении самолета погибли два человека
NBC News: в Колорадо двое погибших при крушении патрульного самолета