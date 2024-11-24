https://ria.ru/20241124/kremenchug-1985416386.html
В Кременчуге прогремел взрыв
В Кременчуге прогремел взрыв - РИА Новости, 24.11.2024
В Кременчуге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине в направлении автомобильного завода, где находилось 11 единиц гусеничной техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:14
2024-11-24T09:14
2024-11-24T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
украина
полтавская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине в направлении автомобильного завода, где находилось 11 единиц гусеничной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Около пяти утра в городе Кременчуг Полтавской области жители слышали мощный взрыв с небольшой последующей детонацией. Прилет был в направлении Кременчугского автомобильного завода. Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной. На момент удара на заводе находилось 11 единиц гусеничной техники", - сказал собеседник. Лебедев добавил, что на заводе также находилось не менее 17 единиц колесной техники, в числе которой пикапы и два бронеавтомобиля.
https://ria.ru/20241124/sumy-1985414124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Украина, Полтавская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Кременчуге прогремел взрыв
Координатор подполья Лебедев заявил о взрыве в Кременчуге на заводе с техникой