https://ria.ru/20241124/kremenchug-1985416386.html

В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв - РИА Новости, 24.11.2024

В Кременчуге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине в направлении автомобильного завода, где находилось 11 единиц гусеничной техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:14

2024-11-24T09:14

2024-11-24T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

кременчуг

украина

полтавская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине в направлении автомобильного завода, где находилось 11 единиц гусеничной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Около пяти утра в городе Кременчуг Полтавской области жители слышали мощный взрыв с небольшой последующей детонацией. Прилет был в направлении Кременчугского автомобильного завода. Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной. На момент удара на заводе находилось 11 единиц гусеничной техники", - сказал собеседник. Лебедев добавил, что на заводе также находилось не менее 17 единиц колесной техники, в числе которой пикапы и два бронеавтомобиля.

https://ria.ru/20241124/sumy-1985414124.html

кременчуг

украина

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кременчуг, украина, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины