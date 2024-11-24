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В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки" - РИА Новости, 24.11.2024
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08:55 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/krazha-1985415596.html
В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки"
В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки" - РИА Новости, 24.11.2024
В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки"
Житель Москвы получил условный срок за попытку украсть двенадцать упаковок кофе из магазина "Пятерочка", указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:55
2024-11-24T08:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Житель Москвы получил условный срок за попытку украсть двенадцать упаковок кофе из магазина "Пятерочка", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, мужчина, прохаживаясь по торговому залу, спрятал в сумку 12 упаковок зернового кофе европейских фирм, стоимость которых составляет 12,5 тысячи рублей. После этого, как говорится в документах, он выбежал из магазина, но сотрудник охраны его остановил. Свою вину, как отмечается, житель столицы признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно, признав виновным в покушении на грабеж.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки"

Житель Москвы получил год и 4 месяца условно за попытку украсть 12 упаковок кофе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Житель Москвы получил условный срок за попытку украсть двенадцать упаковок кофе из магазина "Пятерочка", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, мужчина, прохаживаясь по торговому залу, спрятал в сумку 12 упаковок зернового кофе европейских фирм, стоимость которых составляет 12,5 тысячи рублей. После этого, как говорится в документах, он выбежал из магазина, но сотрудник охраны его остановил.
Свою вину, как отмечается, житель столицы признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно, признав виновным в покушении на грабеж.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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