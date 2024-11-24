https://ria.ru/20241124/krazha-1985415596.html

В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки"

В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки" - РИА Новости, 24.11.2024

В Москве мужчина получил условный срок за попытку кражи из "Пятерочки"

Житель Москвы получил условный срок за попытку украсть двенадцать упаковок кофе из магазина "Пятерочка", указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:55

2024-11-24T08:55

2024-11-24T08:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Житель Москвы получил условный срок за попытку украсть двенадцать упаковок кофе из магазина "Пятерочка", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, мужчина, прохаживаясь по торговому залу, спрятал в сумку 12 упаковок зернового кофе европейских фирм, стоимость которых составляет 12,5 тысячи рублей. После этого, как говорится в документах, он выбежал из магазина, но сотрудник охраны его остановил. Свою вину, как отмечается, житель столицы признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно, признав виновным в покушении на грабеж.

https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва