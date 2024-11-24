https://ria.ru/20241124/koshki-1985438304.html

В Москве 565 кошек из приютов обрели новый дом с начала года

В Москве 565 кошек из приютов обрели новый дом с начала года - РИА Новости, 24.11.2024

В Москве 565 кошек из приютов обрели новый дом с начала года

С начала года 565 кошек из московских муниципальных приютов обрели новый дом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:19

2024-11-24T14:19

2024-11-24T14:32

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С начала года 565 кошек из московских муниципальных приютов обрели новый дом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Пятьсот шестьдесят пять кошек из муниципальных приютов обрели новый дом с начала года, 24 из них нашли любящих хозяев благодаря недавней выставке-пристройству в культурном центре "Зеленоград" и летним мероприятиям в "Лужниках" и на ВДНХ", — говорится в публикации. Сейчас в 13 муниципальных приютах столицы проживают более 1,4 тысячи кошек. Все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом. Специалисты рекомендуют несколько раз посетить приют, чтобы наладить контакт с понравившимся животным. Такие визиты также помогают узнать, нет ли аллергии у кого-то из членов семьи, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240524/moskva-1947183758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва