https://ria.ru/20241124/koshki-1985438304.html
В Москве 565 кошек из приютов обрели новый дом с начала года
В Москве 565 кошек из приютов обрели новый дом с начала года - РИА Новости, 24.11.2024
В Москве 565 кошек из приютов обрели новый дом с начала года
С начала года 565 кошек из московских муниципальных приютов обрели новый дом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:19
2024-11-24T14:19
2024-11-24T14:32
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С начала года 565 кошек из московских муниципальных приютов обрели новый дом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Пятьсот шестьдесят пять кошек из муниципальных приютов обрели новый дом с начала года, 24 из них нашли любящих хозяев благодаря недавней выставке-пристройству в культурном центре "Зеленоград" и летним мероприятиям в "Лужниках" и на ВДНХ", — говорится в публикации. Сейчас в 13 муниципальных приютах столицы проживают более 1,4 тысячи кошек. Все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом. Специалисты рекомендуют несколько раз посетить приют, чтобы наладить контакт с понравившимся животным. Такие визиты также помогают узнать, нет ли аллергии у кого-то из членов семьи, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240524/moskva-1947183758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве 565 кошек из приютов обрели новый дом с начала года
В Москве с начала года 565 кошек из муниципальных приютов обрели новый дом
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
С начала года 565 кошек из московских муниципальных приютов обрели новый дом, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Пятьсот шестьдесят пять кошек из муниципальных приютов обрели новый дом с начала года, 24 из них нашли любящих хозяев благодаря недавней выставке-пристройству в культурном центре "Зеленоград" и летним мероприятиям в "Лужниках" и на ВДНХ", — говорится в публикации.
Сейчас в 13 муниципальных приютах столицы проживают более 1,4 тысячи кошек. Все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.
Специалисты рекомендуют несколько раз посетить приют, чтобы наладить контакт с понравившимся животным. Такие визиты также помогают узнать, нет ли аллергии у кого-то из членов семьи, добавили в ведомстве.