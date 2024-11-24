https://ria.ru/20241124/kiev-1985453842.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T17:03

2024-11-24T17:03

2024-11-24T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Киеве... (Мэр Киева Виталий - ред.) Кличко говорит, что в столице работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" также публикует видео пролета дрона в небе над Киевом. Ранее в Киеве, Киевской области и еще девяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

киевская область

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины