В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Киеве... (Мэр Киева Виталий - ред.) Кличко говорит, что в столице работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" также публикует видео пролета дрона в небе над Киевом.
Ранее в Киеве, Киевской области и еще девяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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