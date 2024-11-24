https://ria.ru/20241124/kadyrov-1985401142.html
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 24.11.2024
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра в ДНР. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:17
2024-11-24T00:17
2024-11-24T00:17
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безопасность
луганская народная республика
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра в ДНР. На видео, как отметил Кадыров, бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ под руководством Зайнди Зингиева совместно с бойцами четвертой бригады ЛНР уничтожают опорный пункт "укронато в районе Часова Яра". "Отряд неприятеля был обнаружен во время разведки местности. Наши бойцы оперативно выдвинулись на место, окружили вражеский блиндаж, после чего вежливо попросили сложить оружие. Но дважды такой шанс не дается. Судя по всему, ВСУ предположили, что смогут вырваться из окружения. Этим планам не суждено было сбыться. Парни сразу перешли от слов к делу. Противник уничтожен", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра
Кадыров опубликовал кадры уничтожения блиндажа у Часова Яра