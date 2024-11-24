https://ria.ru/20241124/kadyrov-1985401142.html

Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра

Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 24.11.2024

Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра в ДНР. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T00:17

2024-11-24T00:17

2024-11-24T00:17

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра в ДНР. На видео, как отметил Кадыров, бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ под руководством Зайнди Зингиева совместно с бойцами четвертой бригады ЛНР уничтожают опорный пункт "укронато в районе Часова Яра". "Отряд неприятеля был обнаружен во время разведки местности. Наши бойцы оперативно выдвинулись на место, окружили вражеский блиндаж, после чего вежливо попросили сложить оружие. Но дважды такой шанс не дается. Судя по всему, ВСУ предположили, что смогут вырваться из окружения. Этим планам не суждено было сбыться. Парни сразу перешли от слов к делу. Противник уничтожен", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, рамзан кадыров, вооруженные силы украины