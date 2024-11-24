Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 24.11.2024 (обновлено: 12:52 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/izrailtyanin-1985422081.html
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина - РИА Новости, 24.11.2024
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина
Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:49
2024-11-24T12:52
в мире
оаэ
израиль
молдавия
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985422717_0:23:703:418_1920x0_80_0_0_214bc63940b052fbb469dffc2a8342e7.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавший это убийство терактом.&quot;Органы разведки и безопасности ОАЭ обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести в четверг, 21 ноября 2024 года. Посольство Израиля в Абу-Даби поддерживает контакт с семьей с самого начала инцидента и продолжает сопровождать их в трудное время. &lt;…&gt; Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом&quot;, — говорится в заявлении.Власти Израиля заверили, что будут действовать всеми средствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.При этом в офисе Нетаньяху призвали граждан воздерживаться от поездок в ОАЭ, поскольку опасаются, что угроза для израильтян и евреев в этом регионе сохраняется. Тем же, кто уже находится в Эмиратах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: избегать посещения мест, связанных с израильской и еврейской общинами; проявлять повышенную бдительность; не демонстрировать внешние признаки, связанные с Израилем; воздерживаться от публикации деталей поездки в соцсетях.Цви Коган был религиозным посланником из движения "Хабад". Он находился в Абу-Даби, а его семья сообщила, что в последние дни он не выходил на связь.
https://ria.ru/20241124/izrail-1985406371.html
оаэ
израиль
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985422717_59:0:644:439_1920x0_80_0_0_4279ad747a576f5ab397e63a37038317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, израиль, молдавия, биньямин нетаньяху
В мире, ОАЭ, Израиль, Молдавия, Биньямин Нетаньяху
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина

В ОАЭ нашли тело пропавшего 21 ноября израильтянина Цви Когана

© СоцсетиЦви Коган
Цви Коган - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Соцсети
Цви Коган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавший это убийство терактом.
«

"Органы разведки и безопасности ОАЭ обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести в четверг, 21 ноября 2024 года. Посольство Израиля в Абу-Даби поддерживает контакт с семьей с самого начала инцидента и продолжает сопровождать их в трудное время. <…> Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом", — говорится в заявлении.

Власти Израиля заверили, что будут действовать всеми средствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.
При этом в офисе Нетаньяху призвали граждан воздерживаться от поездок в ОАЭ, поскольку опасаются, что угроза для израильтян и евреев в этом регионе сохраняется. Тем же, кто уже находится в Эмиратах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: избегать посещения мест, связанных с израильской и еврейской общинами; проявлять повышенную бдительность; не демонстрировать внешние признаки, связанные с Израилем; воздерживаться от публикации деталей поездки в соцсетях.
Цви Коган был религиозным посланником из движения "Хабад". Он находился в Абу-Даби, а его семья сообщила, что в последние дни он не выходил на связь.
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
Вчера, 03:33
 
В миреОАЭИзраильМолдавияБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала