https://ria.ru/20241124/izrailtyanin-1985422081.html
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина - РИА Новости, 24.11.2024
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина
Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:49
2024-11-24T10:49
2024-11-24T12:52
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавший это убийство терактом."Органы разведки и безопасности ОАЭ обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести в четверг, 21 ноября 2024 года. Посольство Израиля в Абу-Даби поддерживает контакт с семьей с самого начала инцидента и продолжает сопровождать их в трудное время. <…> Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом", — говорится в заявлении.Власти Израиля заверили, что будут действовать всеми средствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.При этом в офисе Нетаньяху призвали граждан воздерживаться от поездок в ОАЭ, поскольку опасаются, что угроза для израильтян и евреев в этом регионе сохраняется. Тем же, кто уже находится в Эмиратах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: избегать посещения мест, связанных с израильской и еврейской общинами; проявлять повышенную бдительность; не демонстрировать внешние признаки, связанные с Израилем; воздерживаться от публикации деталей поездки в соцсетях.Цви Коган был религиозным посланником из движения "Хабад". Он находился в Абу-Даби, а его семья сообщила, что в последние дни он не выходил на связь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, израиль, молдавия, биньямин нетаньяху
В мире, ОАЭ, Израиль, Молдавия, Биньямин Нетаньяху
В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина
В ОАЭ нашли тело пропавшего 21 ноября израильтянина Цви Когана
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавший это убийство терактом.
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"Органы разведки и безопасности ОАЭ обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести в четверг, 21 ноября 2024 года. Посольство Израиля в Абу-Даби поддерживает контакт с семьей с самого начала инцидента и продолжает сопровождать их в трудное время. <…> Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом", — говорится в заявлении.
Власти Израиля заверили, что будут действовать всеми средствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.
При этом в офисе Нетаньяху призвали граждан воздерживаться от поездок в ОАЭ, поскольку опасаются, что угроза для израильтян и евреев в этом регионе сохраняется. Тем же, кто уже находится в Эмиратах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: избегать посещения мест, связанных с израильской и еврейской общинами; проявлять повышенную бдительность; не демонстрировать внешние признаки, связанные с Израилем; воздерживаться от публикации деталей поездки в соцсетях.
Цви Коган был религиозным посланником из движения "Хабад". Он находился в Абу-Даби, а его семья сообщила, что в последние дни он не выходил на связь.