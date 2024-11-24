https://ria.ru/20241124/izrailtyanin-1985422081.html

В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина

В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина - РИА Новости, 24.11.2024

В ОАЭ нашли тело пропавшего без вести израильтянина

Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:49

2024-11-24T10:49

2024-11-24T12:52

в мире

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израиль

молдавия

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело пропавшего без вести гражданина Израиля и Молдавии Цви Когана, сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавший это убийство терактом."Органы разведки и безопасности ОАЭ обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести в четверг, 21 ноября 2024 года. Посольство Израиля в Абу-Даби поддерживает контакт с семьей с самого начала инцидента и продолжает сопровождать их в трудное время. <…> Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом", — говорится в заявлении.Власти Израиля заверили, что будут действовать всеми средствами, чтобы привлечь преступников к ответственности.При этом в офисе Нетаньяху призвали граждан воздерживаться от поездок в ОАЭ, поскольку опасаются, что угроза для израильтян и евреев в этом регионе сохраняется. Тем же, кто уже находится в Эмиратах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: избегать посещения мест, связанных с израильской и еврейской общинами; проявлять повышенную бдительность; не демонстрировать внешние признаки, связанные с Израилем; воздерживаться от публикации деталей поездки в соцсетях.Цви Коган был религиозным посланником из движения "Хабад". Он находился в Абу-Даби, а его семья сообщила, что в последние дни он не выходил на связь.

https://ria.ru/20241124/izrail-1985406371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оаэ, израиль, молдавия, биньямин нетаньяху