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Итальянский журналист назвал причину снижения уровня жизни в стране - РИА Новости, 24.11.2024
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10:12 24.11.2024 (обновлено: 11:47 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/italiya-1985419905.html
Итальянский журналист назвал причину снижения уровня жизни в стране
Итальянский журналист назвал причину снижения уровня жизни в стране - РИА Новости, 24.11.2024
Итальянский журналист назвал причину снижения уровня жизни в стране
Снижение уровня жизни в Италии напрямую связано с внешнеполитическим курсом Рима на конфликт с Россией, и итальянцы это ощущают, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:12
2024-11-24T11:47
италия
россия
рим
джорджа мелони
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Снижение уровня жизни в Италии напрямую связано с внешнеполитическим курсом Рима на конфликт с Россией, и итальянцы это ощущают, рассказал в беседе с РИА Новости журналист Джорджо Бьянки. По его словам, большинство населения Италии традиционно не интересуется внешней политикой и это позволяет правящей коалиции отвлекать внимание от своих действий на мировой арене за счет большего значения внутриполитических вопросов. "Я не знаю, сколько удастся правительству продержаться на эффекте этой игры, потому что люди все равно ощущают, что инфляция, повышение цен на энергоносители и, как следствие, понижение уровня жизни как раз напрямую связаны с внешней политикой, а именно с ухудшением отношений с Россией", — сказал журналист. Он уточнил, что внутри правящей коалиции наблюдаются противоречия — партия "Лига" насчитывает больше сторонников хороших отношений с Москвой, чем партия премьер-министра Джорджи Мелони, но пропаганда в СМИ помогает скрывать эти трения. "Но я не знаю, сколько еще времени удастся это все. Как могут люди не понимать, что итальянская индустрия, как и немецкая, они похожи по своей структуре, вообще выбрасываются с поля игры? В ближайшее время могут исчезнуть, потому что не могут конкурировать ни с американской промышленностью — там энергоносители ничего не стоят и есть очень благоприятная финансовая политика для производителей — ни с восточной, где цены на энергоносители ниже, даже если они их покупают, и также благоприятные условия для производителей созданы", — добавил Бьянки.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html
https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html
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италия, россия, рим, джорджа мелони, экономика
Италия, Россия, Рим, Джорджа Мелони, Экономика
Итальянский журналист назвал причину снижения уровня жизни в стране

Журналист Бьянки: инфляция в Италии связана с курсом Рима на конфликт с Россией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтолица Италии город Рим
Столица Италии город Рим - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Снижение уровня жизни в Италии напрямую связано с внешнеполитическим курсом Рима на конфликт с Россией, и итальянцы это ощущают, рассказал в беседе с РИА Новости журналист Джорджо Бьянки.
По его словам, большинство населения Италии традиционно не интересуется внешней политикой и это позволяет правящей коалиции отвлекать внимание от своих действий на мировой арене за счет большего значения внутриполитических вопросов.
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"Я не знаю, сколько удастся правительству продержаться на эффекте этой игры, потому что люди все равно ощущают, что инфляция, повышение цен на энергоносители и, как следствие, понижение уровня жизни как раз напрямую связаны с внешней политикой, а именно с ухудшением отношений с Россией", — сказал журналист.
Он уточнил, что внутри правящей коалиции наблюдаются противоречия — партия "Лига" насчитывает больше сторонников хороших отношений с Москвой, чем партия премьер-министра Джорджи Мелони, но пропаганда в СМИ помогает скрывать эти трения.
"Но я не знаю, сколько еще времени удастся это все. Как могут люди не понимать, что итальянская индустрия, как и немецкая, они похожи по своей структуре, вообще выбрасываются с поля игры? В ближайшее время могут исчезнуть, потому что не могут конкурировать ни с американской промышленностью — там энергоносители ничего не стоят и есть очень благоприятная финансовая политика для производителей — ни с восточной, где цены на энергоносители ниже, даже если они их покупают, и также благоприятные условия для производителей созданы", — добавил Бьянки.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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