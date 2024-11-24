Грузинские оппозиционеры заняли площадь в центре Тбилиси
Протестующие грузинские оппозиционеры заняли площадь в центре Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатом парламентских выборов в стране, собираются на площади Первой Республики в центре Тбилиси в преддверии анонсированного марша к парламенту страны, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа людей с транспарантами и грузинскими флагами заняла всю проезжую часть площади. У некоторых участников видны флаги ЕС. Ожидается, что к столичному митингу присоединится множество сторонников оппозиции из регионов страны, на автомагистралях образовались пробки по направлению к Тбилиси.
Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. Как передавал корреспондент РИА Новости днём в воскресенье, у парламента шла подготовка площадки, предположительно, для проведения этого митинга.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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